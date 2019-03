Betulio González: “No me morí porque sigo siendo un campeón, hasta en la acera dormí”

marzo 14, 2019 - 11:06 am

“Con este tengo cuatro títulos mundiales”, dice Betulio González, el extricampeón mundial mosca, cuando relata cómo vivió las 103 horas de apagón que se produjo en todo el país, desde el jueves 07 de marzo hasta el lunes 11.

“Esto realmente fue horrible”, cuenta Betulio, quien conquistó tres títulos mundiales en la misma división, en la década de los 70, ganándole a los mejores púgiles de la categoría mosca del momento.

Una pelea muy complicada para Betulio González

“Pero en esta pelea es difícil ganar, porque es en la oscuridad y sin agua y además con cuatro infartos encima, por otro lado está la comida”, señala Betulio González. “Nos dio miedo porque creímos que se nos iba a dañar la que teníamos en el congelador”.

“Se nos dañó el salao, le dije a mi hija Lissette y ella comenzó a repartir todo lo que teníamos en la nevera, a toda la familia. Allí logramos salvar algo”.

Cuenta Betulio que fue muy fuerte, porque tampoco tenían agua.

“Uno acostumbrado a tomarse el agua fría en cada comida y ahora tomándola caliente. Cuatro días tomando agua caliente y eso porque un amigo que tiene una planta eléctrica nos regaló algo de hielo y pudimos resolver, pero solo fue un día”.

De las noches se acuerda Betulio, quien cumplirá 70 años el 24 de octubre, y dice que han sido más difíciles que las que pasó cuando perdió con el tailandés Benice Borkosor y con Miguel Canto.

“Contra ellos yo me defendía y aunque perdí pude darles golpes también, pero aquí no tenía chance. Los primeros días saqué una hamaca y la colgué en el patio, pero después no soplaba el viento y me tuve que acostar y hasta amanecer en la acera”.

Betulio, quien ganó 78 de 93 peleas realizadas en el boxeo profesional, pide a las autoridades que mejoren los servicios públicos y que supervisen a las personas y comercios que expenden comidas y bebidas.

De su salud dijo sentirse como un “pepito”.

“Sigo el tratamiento al pie de la letra y ahorita estoy bien, como un pepito. No quiero que me sorprenda otro infarto, van cuatro no se si pueda contarla con otro”.

“Esta gente quería matar a uno con sus precios, pedían hasta 5 dólares por un botellón de agua y aumentaron la carne, el pollo y los medicamentos. Para mi fue un suplicio, que tengo que estar tomando pastillas todo el día, pero gracias a Dios y a que yo sigo siendo un campeón estoy vivo y por favor ya suelten el agua, que llegó la electricidad, pero seguimos sin servicio de agua potable”, dijo para concluir Betulio González, el mejor boxeador que ha parido el Zulia.

Enrique Peña díaz

Noticia al Día