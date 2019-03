Becerra se reunió con Ecarri: “Hemos hablado de la hoja de ruta planteada por Guaidó”

marzo 18, 2019 - 11:54 am

La vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, se reunió con Antonio Ecarri, embajador de Venezuela en España, designado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente interino.

A través de Twitter, Becerra manifestó que Ecarri debería ser “el único reconocido por el Gobierno español”.

“Hemos hablado de la hoja de ruta planteada por el presidente Guaidó. Y por supuesto, de cómo ayudar a los cientos de miles de venezolanos que se refugian en España”, destacó.

Además recalcó que “hay casos dramáticos” en su país, “personas que no pueden trabajar porque no se reconoce el permiso de conducir, ancianos que no cobran sus pensiones desde hace años, incluso niños apátridas”.

Por otro lado indicó que “hará todo lo posible por facilitar la vida de los refugiados venezolanos y para que Venezuela recupere la democracia””.

