Ayudemos a Carlos el médico que necesita un riñón

marzo 20, 2019 - 1:50 pm

Carlos Urdaneta necesita recaudar fondos para cubrir los gastos de un trasplante de riñón que le permita vivir y continuar con su misión de ayudar a los demás a través de la curación médica

Al menos 180 escalones conducen desde la entrada del Hospital Universitario de Maracaibo al piso nueve: Unidad de Nefrología. En una de las camas de los cuartos que componen ese pasillo, hay un paciente particular a la espera de que sus respiros, latidos, pasos y sonrisas decidan equilibrarse tras una enfermedad renal crónica que le aqueja. Ese paciente es conocido por todos en el lugar. Ese paciente es uno de los médicos. Ese paciente se llama Carlos Urdaneta.

La visita hoy no es solo de los familiares y de quienes le acompañan durante las 24 horas del día y tampoco la de sus colegas que llegan hasta la habitación a chequearlo y saludarlo, Noticia al Día también lo hace, y allí está él, su enfermedad le dio una tregua y le brindó una fuerza emotiva que le permitió ponerse de pie, para recibirnos en medio de las precariedades y contarnos su historia.

De médico a paciente

Carlitos–como le dicen cariñosamente sus más allegados- tiene 30 años. En su adolescencia dijo que quería ser médico y así lo hizo, ha trabajado desde el 2013 en ese centro hospitalario, donde obtuvo sus conocimientos de Cirugía General y actualmente su residencia en la especialidad de Cirugía de Tórax. Él, dejó hace unas semanas de acompañar a sus colegas a pasar revista para formar parte de ella, porque días atrás una complicación lo llevó a desarrollar la insuficiencia renal crónica que lo mantuvo casi que inmóvil durante los últimos ocasos que se ven desde el piso nueve.

“Es una situación bastante complicada, pues yo ya sabía de mi patología de base, porque tengo de nacimiento una enfermedad congénita llamada Síndrome de Bartter que afecta los túbulos colectores de mi riñón y hacen que mi orina no concentre los electrolitos, sobre todo los del potasio. Yo vivía con potasio bajo y era algo tolerado por mi cuerpo, en momentos hacía crisis una vez al año, pero hasta ahí, desde hace un mes para acá mis riñones dejaron de funcionar y desarrollé una insuficiencia renal crónica”, dijo Carlitos de forma pausada mientras trataba de tomar todo el aliento posible para seguir contando su historia.

Al estetoscopio en su cuello que tanto ha usado para reconocer los latidos de sus pacientes tuvo que darle descanso y, en su lugar, reemplazarlo por un catéter, que ha servido de conductor en las cuatro sesiones de hemodiálisis a las que se ha tenido que someter en los últimos días… días que han sido sumamente fuertes, pues la debilidad se hizo presente y ante ello se requirió de una hospitalización. Desde ese entonces, entre pasos cortos y la mirada puesta a través de las ventanas por las que las brisa de las tardes inunda el lugar, no hace más otra cosa que pensar en la única solución que hasta ahora su diagnóstico ha dictaminado: un trasplante de riñón.

Ganas de vivir

Antes en Venezuela se hacía trasplante cadavérico, pero hoy, en el país las noticias sobre el tema se antojan poco positivas, porque la situación por la que atraviesan los hospitales lo hace básicamente imposible. Él tiene la posibilidad de varios candidatos a donantes, pero el costo de la operación está muy lejano a lo que sus pocos recursos le permiten.

“Me quiero curar, tengo una vida muy activa en la que siempre me he dedicado al hospital, a mis pacientes, a buscar la curación. Quiero sanar porque quiero seguir en esta labor y en la que me especialicé, y la que he hecho durante toda mi vida. Muchos de mis colegas me han ayudado y sobre todo Dios, porque siempre he tenido su bendición y me llena de esperanza para salir de todo esto, y volver a la vida que tenía anteriormente”, dijo Carlos.

Carlitos es uno de esos médicos que practica la sanación de los pacientes con empatía y tendiendo la mano para hacer la conexión perfecta, pero esa mano amiga, esa que tanto ha dado a lo largo de su carrera como médico, es la que él necesita hoy.

Cómo ayudar a Carlitos

Tu aporte o donación es fundamental, pues los sueños de este joven médico no se quedan con la esperanza de conseguir los fondos para el trasplante de riñón, pues sus ganas de ayudar y convertirse en el mejor de todos lo impulsan a seguir optando por otros postgrados cuando finalmente esté curado, pues ayudar a los pacientes en la travesía a su curación es su mandato de vida “Eso es una satisfacción que uno tiene como médico no tiene ningún precio” finalizó en medio de la más emotiva de las sonrisas y la voz entrecortada Carlitos.

Por eso para ayudarlo puedes colaborar para recaudar los fondos a través de la campaña en Gofundme “Ayudemos A Carlitos Medico Que Necesita Un Riñón” y también para cubrir los gastos de alimentación y medicamentos que requiera a través de las cuentas bancarias:

Banco Occidental de Descuento

Cuenta corriente

0116 0141 3300 1692 10 89

Carlos Luis Urdaneta Castillo

C.I.: 19.336.295

Correo: [email protected]

Banco Mercantil

Cuenta ahorro

0105 0147 4201 4719 6914

Aura Castillo

C.I.: 9.736.325

Banco Provincial

Cuenta corriente

0108 0210 5001 0006 2986

Aura Castillo

C.I.: 9.736.325

Luis Fernando Herrera

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día