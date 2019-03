Así se activa la oposición para convocar a sus seguidores a movilizarse

marzo 7, 2019 - 11:03 am

Ante los controles del Estado sobre los distintos medios tradicionales de comunicación: radio, televisión, prensa escrita y digital, la oposición venezolana han inclinado su ingeniería hacia las nuevas tecnologías, utilizando diferentes alternativas para llegar a sus seguidores y así poder invitarlos a que participen en las actividades de calle.

¿Cómo hacen cientos de simpatizantes y militantes para congregarse en un determinado lugar, luego de haber sido convocados por los líderes políticos pocas horas antes? Es la pregunta que se hacen muchos al observar la multitud en los eventos públicos de oposición de forma instantánea.

Ante la interrogante, Noticia al Día consultó a una fuente de un partido político, quien prefirió el anonimato, para que diera una explicación al respecto.

El consultado reveló que, debido a la censura y autocensura, las redes sociales han sido las principales aliadas en el trabajo comunicacional, para hacerle llamados a las personas a que asistan a los determinados eventos públicos convocados por los líderes políticos, entre ellos movilizaciones, concentraciones y asambleas populares.

Sin embargo, explicó que hablar de redes sociales va más allá de los mensajes que se pueden colocar en Twitter, Facebook e Instagram. A su juicio, el Whatsapp se ha asumido como una herramienta fundamental de difusión, ya que tiene muchas variantes y opciones que les permiten a los usuarios tener la convocatoria en tiempo real.

El vocero acotó que la capacidad de reacción también es importante. “La gente ya no acude a los medios (con sus excepciones) en búsqueda de información, porque hay una sensación de que no encontrarán lo que necesitan. En consecuencia, tratan, no solo de informarse por vías alternas, sino que, también son portavoces del mensaje. Esto, para mi, es importante: no solo consumo la información que recibo, sino que, además, la comparto con mi circulo”, detalló.

Encargados de difundir la información en redes sociales

Cada partido político tiene su propio equipo comunicacional, conformado por periodistas, community manger y diseñadores gráficos. Automáticamente, una vez anunciada la convocatoria por los dirigentes, estos profesionales deben tomar la información y plasmarla en los post que son difundidos en las redes sociales.

“El equipo de comunicación política, en nuestro caso particular, no para. No existe diferencia entre fines de semana, días feriados, ni días libres. Las redes del partido se alimentan a diario, no hay días en blanco, porque esos espacios se conciben como una fuente de información para la gente, más no como un tablero de imagen del dirigente”, sentenció el informante.

Así llega la información a quienes no utilizan redes sociales

En el caso de aquellos que no tienen acceso a las redes sociales para enterarse de los llamados a movilización de calle, el vocero señaló que cada dirigente social coordina a su propia gente por sector y parroquia. “Cuando hay una línea matriz, la información baja a todos los niveles de la estructura, pero, la realidad es que ya Whatsapp, en nuestro país, es una plataforma casi universal”, concluyó diciendo.

Sin embargo, el informante afirmó que otra parte importante de los simpatizantes y militantes acuden de manera espontánea a las actividades de calle.

