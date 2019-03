Así fue recibido Guaidó en el estado Vargas (+Video)

View this post on Instagram

#4Mar Con aplausos y ovaciones. De esta manera y en plena avenida, esperaba la gente el paso de la caravana de Juan Guaidó a su salida del Aeropuerto de Maiquetía, en el estado Vargas, por donde llegó a Venezuela tras su gira por América Latina. . "¿Dónde está Juan?, preguntaban las personas, mientras veían pasar las camionetas, escoltadas por motorizados.El dirigente opositor, reconocido como presidente por más de 50 países, se bajó para saludar a las personas. Para conocer mayor información de esta u otras noticias visita nuestra página web www.noticiaaldia.com 📲 #Guaidó #Venezuela #Maiquetía