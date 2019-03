Asesinan en enfrentamiento al Jefe del Cicpc en el estado Miranda

marzo 7, 2019 - 6:05 am

El comisario Fernando Jiménez, jefe de la Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), cayó asesinado durante la noche de este jueves en un enfrentamiento con una banda de homicidas.

El suceso fue alrededor de las 10:30 de la noche en el sector La Raiza de los Valles del Tuy durante un operativo en contra de la agrupación delictiva en esta zona.

Los funcionarios fueron emboscados por los antisociales, quienes al parecer, portaban armas de guerra. El intercambio de disparos fue inmediato.

En la refriega resultaron heridos de bala otros tres miembros de esta policía científica. Se desconoce el estado de cada de uno de ellos.

Douglas Rico, director nacional del Cicpc, expuso sus palabras de condolencias por la partida física del comisario y aseguró que no descansarán hasta dar con el paradero de los homicidas.

“Mis palabras no les quitará el dolor y sufrimiento a familiares, amigos y compañeros de trabajo del C/G Fernando Jimenez, Jefe de la Delegación Estadal Miranda. Pero les aseguro que no descansaremos hasta dar con quienes le quitaron la vida. No a la IMPUNIDAD”, expuso Rico en su Twitter.

Noticia al Día