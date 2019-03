Aprehendido en Perú un venezolano por matar a tres Cicpc

marzo 2, 2019 - 1:26 pm

Un venezolano recientemente en Perú, fue detenido en ese país, tras confesar ser el responsable del homicidio de tres funcionarios del Cicpc en un hecho que efectivamente ocurrió en octubre de 2017, en el estado Anzoátegui.

Este hombre cuestionó el procedimiento practicado por los efectivos, pues luego de aprehenderlo se confiaron y no lo requisaron, eso les costó la vida, pues en un descuido, mientras estaba en la parte trasera de una patrulla, este sujeto sacó una arma de fuego, les disparó y huyó.

Nelson Enrique Ramírez, de 30 años, como se identificó al venezolano, fue detenido esta semana por Policía Nacional de Perú, en la provincia de Chincha, Lima, tras labores de inteligencia que lo señalan también haber sido el autor del asesinato y descuartizamiento de una mujer en Ecuador.

Este crimen sí lo negó, alegando que querían implicarlo, pero Ramírez estaba solicitado desde 2017 por la Interpol, en relación con triple homicidio de los funcionarios (Cicpc) José Marín, Saúl López y Génesis Gualle, y lo investigaban por el asesinato de la fémina ecuatoriana

La mañana que en Barcelona asesinó a los policías y huyó, no se percató que en el bolsillo de uno de los funcionarios había quedado su cédula de identidad, junto a la de otro hombre que se supone, también fue aprehendido por la misma comisión, y que tras el suceso se dio a la fuga con Nelson.

Esta semana, al momento que el venezolano iba a ser capturado por una comisión de la División Regional de Inteligencia de Ica y del equipo especial de Inteligencia de Chincha, presuntamente se resistió a la autoridad y disparó contra los funcionarios; sin embargo fue sometido.

Sentado en una silla, en lo que parece una oficina policial, con las manos esposadas a la espalda y el rostro descubierto, mirando a la cámara que lo graba, el video comienza con el detenido identificándose e informando su nacionalidad y de dónde procedía.

Al interrogarlo un policía sí tenía algún proceso judicial en Venezuela, en el acto respondió que sí. Reconoció ante los oficiales peruanos que sí perpetró el triple crimen contra los detectives, pero que lo hizo en defensa propia. Pareciera escucharse cuando dice que todo obedeció a un problema que tuvo con la que era su mujer, pero el policía lo interrumpe.

“Ellos me iban a matar, yo tenía un arma y ellos no me supieron revisar. Cuando ellos me golpea y uno de ellos recibe una llamada, él se me queda viendo y dice ‘sí, aquí te lo llevo, espéranos por allá para entregártelo’. Asustado saqué mi arma y les disparé a los tres funcionarios porque me iban a matar, relató.

En cuanto al caso de feminicidio en Ecuador que también le imputan, Ramírez dijo “yo por Ecuador simplemente pasé y en los registros de mi entrada dice que yo no me quedé. No niego lo de Venezuela; lo de Ecuador lo están haciendo para implicarme, para enchavarme en las redes”, aseguró. (MB).

