Antonio Ledezma pide solicitar formalmente la intervención humanitaria

marzo 10, 2019 - 6:27 pm

Antonio Ledezma, político venezolano en el exilio, insistió en justificar la urgencia de solicitar formalmente la activación del Principio de Intervención Humanitaria y la aplicación del Concepto R2P. Además sugirió que la Asamblea Nacional (AN), por requerimiento del presidente interino Juan Guaidó, resuelva activar el artículo 187 de Constitución de Venezuela para que justifique la presencia de fuerzas militares en el país con el fin de salvar a la ciudadanía de la situación actual.

“Toda esta espantosa hambruna y escasez de medicinas que provoca la muerte por desnutrición y por enfermedades, son parte de un diseño calcado del modelo cubano para someter a millones de seres humanos que permanecen secuestrados por un régimen forajido. Ya en Venezuela se ha dialogado, negociado, participado en elecciones, referéndum, plebiscito y la narco tiranía se atrinchera apoyado en su arsenal bélico para someter a una ciudadanía indefensa”, indicó Ledezma

Asimismo, aseguró que Chávez y Maduro “arruinaron” empresas como Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el sistema de transporte subterráneo como el Metro, áreas de agricultura y más de 9.000 industrias.

“Una devaluación espantosa, un salario paupérrimo, una deuda externa descomunal, un deficit fiscal acumulado con una hiperinflación que rompe récord mundial. No hay agua potable, no hay gas, no hay comida ni insumos médicos, no hay seguridad, no hay transporte público decente sino ‘perreras’, pero sí hay un exterminio, un genocidio, que aplican mafias relacionadas con narcotráfico y terrorismo”, sentenció el político.

Ledezma aseguró que “esta es la hora” de solicitar formalmente la intervención humanitaria. “Si no la pedimos, no nos mandaran ni una bicicleta”, expresó.