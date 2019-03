AN solicitará a la Olade realizar un diagnóstico sobre la situación del SEN

marzo 29, 2019 - 7:18 am

La presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Nora Bracho solicitará a Organización Latinoamericana de Energía, (Olade), para que realice un diagnóstico sobre la verdadera situación del Sistema Eléctrico Nacional, SEN, y se acabe “la burla” de buscar culpables en la naturaleza o señalar a los partidos políticos.

Así lo planteó la presidenta de la mencionada instancia parlamentaria, la diputada por el estado Zulia, Nora Bracho, quien señaló que Venezuela “está a oscuras”, “sufriendo” por la situación de su historia contemporánea en materia eléctrica. “Este Gobierno no conforme con que la semana pasada mantuvo 6 días a oscuras a Venezuela, continúa sometiendo a los venezolanos a esta tragedia”.

Subrayó que la solución es el cambio de modelo, y darle paso a un gobierno dirigido por hombres probos honestos capaces como el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó. Planteó que la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional solicitará una investigación a la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, que apoya a todas las naciones que son miembros.

“Que nos den un diagnóstico, que la Comisión que presido ya lo tiene y ha venido trabajando con el Plan País desde el año pasado y hemos presentando respuestas y soluciones efectivas a la nación, pero queremos que este organismo internacional con una mano imparcial de un diagnóstico de lo que ha pasado en Venezuela con el servicio eléctrico”.

La parlamentaria indicó que “No sean tan cara dura señores díganle la verdad a Venezuela, que ustedes se robaron los recursos, más de 100 mil millones de dólares que se embolsillaron y seguimos con los equipos obsoletos. Las termoeléctricas no están funcionando a muchas ni siquiera les hicieron los gasoductos, son chatarras que no están produciendo nada”, sostuvo.

Sostuvo la diputada Bracho que el sistema eléctrico nacional depende del Guri, que ya está “saturando”. “Venezuela esta ruralizada, hemos regresado al siglo 19 y no es posible que sigan inventando la guerra de las galaxias, el imperio contraataca, la iguana o el rabipelado. Ahora somos los partidos políticos, pero resulta que ellos nunca son responsables de nada”

Finalmente destacó que hoy Venezuela está en la “oscurana”, asimismo indicó que “Así que seguimos adelante y luchando por nuestro país. Este momento pasado mañana será un mal recuerdo. Este es un régimen que se va, que va a salir de la mano de los demócratas venezolanos y de los diputados de la Asamblea Nacional”.

Globovisión