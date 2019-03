American Airlines suspende actividades en Venezuela de manera indefinida

marzo 28, 2019 - 6:59 pm

La aerolínea American Airlines suspendió de manera indefinida sus actividades en Venezuela.

Además se pudo conocer que continuarán trabajando cooperativamente con los miembros, los líderes sindicales y las partes interesadas para reanudar el servicio cuando se den mejores condiciones.

.@AmericanAir will continue working cooperatively with members, union leaders and stakeholders to restart service when conditions are right -Spokesperson

— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) 28 de marzo de 2019