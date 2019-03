Allanaron la casa de la madre de la diputada Kelly Perfecto

marzo 22, 2019 - 6:17 am

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) Kelly Perfecto, quien pertenecía al partido Tupamaro y decidió reincorporarse al Parlamento y abandonar esa tolda política, denunció la noche de este jueves que su casa materna en Barlovento, estado Miranda, fue allanada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La información fue confirmada por ella misma a través su Twitter @Kelyperfecto87.

La diputada afirmó que se encuentra resguardada y acotó que presume que la buscan porque una de las últimas conversaciones que tuvo Marrero antes de detenerlo fue con ella.

Hoy funcionarios del Sebin irrumpieron mi casa materna en #Barlovento fueron tratados con civismo y no les quedo otra cosa que bajarle a la agresividad. Presumo que me buscan por decir la vedad al mundo sobre @NicolasMaduro lo que no sabia es que era un delito.

— kelly perfecto (@Kellyperfecto87) March 22, 2019