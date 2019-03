Alcalde de Maracaibo hace un llamado a la tranquilidad, a la cordura y a la calma

View this post on Instagram

Nuestro alcalde bolivariano @willy_casanova viajó a Caracas, donde entabló una reunión con distintos ministros de la República para conocer la situación del Sistema Eléctrico Nacional y responder ante ella, de acuerdo a las necesidades del municipio. Luego de esta reunión el alcalde dio la orden de desplegar un plan para atender a 12 hospitales y maternidades en la ciudad e instalar plantas eléctricas en donde sea requerido, además de hacer una distribución de gasoil para asegurar el funcionamiento de las mismas, la cual se viene ejecutando. También hemos hecho enlaces con redes de farmacias con las que tememos créditos, para garantizar a los pacientes y a sus familiares que puedan adquirir los medicamentos e insumos necesarios y que la falta de puntos de ventas operativos y la imposibilidad de hacer transferencias bancarias no sea un impedimento para el sector Salud. Además estamos trabajando de la misma manera para el sector alimentación, suministrando combustible a las plantas eléctricas de supermercados, hoteles, farmacias y estaciones de servicio, para aligerar la afectación del comercio. Por lo que el llamado es a la tranquilidad, a la cordura y a la calma… seguiremos garantizando la paz en el municipio.