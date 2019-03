Afirman que a Misión de Bachelet no le permitieron hablar con presos en Ramo Verde

marzo 14, 2019 - 6:12 am

Organizaciones de derechos humanos afirmaron que a la misión diplomática, enviada a Venezuela por Michelle Bachelet, alta delegada de la ONU, no le permitieron hablar con los llamados presos políticos en la cárcel de Ramo Verde.

Los funcionarios visitaron el centro penitenciario, pero no pudieron conversar con los internos.

Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, expresó que “estamos verificando los detalles sobre que a misión Bachelet en #Venezuela hoy se les llevó escoltados a Helicoide y Ramo Verde y no permitieron hablar con #presospolíticos . Esta misión de expertos no son tontos como para no saber q les ocultan la esencia del problema”.

Destacó que “el régimen pretendió hacer un viaje turístico. Esto trajo reclamo importante de la comisión”.

La abogada Tamara Suju, indicó que “los subieron x escaleras del anexo A, sin dejarlos entrar hacia las celdas. Desde las escaleras pudieron entrevistar a algunos PP . Al anexo B no los subieron”.

Agregó “y los presos les gritaban sus casos. En Sebin del Helicoide los vistieron con bragas naranjas desde temprano. El Sebin pintó por donde pasa la novia y al único que entrevistaron fue al Gral Cristopher Figueroa, director del Sebin. No tuvieron contacto con ningún preso político”.

Noticia al Día