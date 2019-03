Adrián es el único niño en un pueblo de España: Que loco ¿verdad?

marzo 18, 2019 - 4:37 pm

Adrián Beovides se volvió viral luego de aparecer en un programa televisivo español sobre el envejecimiento de la población rural.

Adrián Beovides se convirtió viral luego de aparecer en un programa español con motivo de una nota sobre el envejecimiento de la población rural de ese país llamado “Viejennials: la nueva tribu”. La historia presentada en el ciclo televisivo tiene la singularidad de ser el único chico que vive en Yernes y Tameza, una localidad en Asturias.

El pueblo ostenta el récord de ser el municipio con menor tasa de natalidad. En este contexto, el adolescente de 13 años cuenta que lleva una vida similar a la de los adultos: su rutina consiste en trabajar con el tractor y cuidar las vacas.

No obstante, asegura que no extraña jugar como hacen otros pequeños de su edad. “Estoy muy a gusto solo, sin que nadie me toque los cojones”, respondió con total sinceridad. Ante la pregunta de quién es entonces su mejor amigo, Adrián no dudó la respuesta: “El perro”.

Desde 2005, no nacen niños en Yernes y Tameza. Precisamente, esa es la fecha de nacimiento de Adrián, el único niño que vive allí.

Esta localidad de Asturias, que tiene una población de 68 personas que ocupan 57 casas, es tierra de ganaderos. Allí hay un único bar, justamente donde antes había una escuela que hoy sirve a los vecinos como lugar de reunión para tomar café.

En los años 70, la escuela cerró pero una década después, todavía había nenes jugando en sus calles. Un pasado muy lejano a la realidad de Adrián y sus vecinos, y que refleja el problema que supone, cada vez más, el envejecimiento de la población en esa región de España.

El sueño de este nene, cuya honestidad y desparpajo lo convirtieron en un fenómeno viral, es “ser mecánico”. Pero eso sí, siempre en su pueblo “porque hay tranquilidad”.

