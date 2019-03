Adidas estrenó línea de zapatos inspirados en Game of Thrones

marzo 14, 2019 - 10:19 am

Lannister, Stark, Targaryen, The White Walkers, todos ellos ¿convertidos en unos zapatos deportivos? Adidas presentó su nueva colección inspirada en los colores de “los Siete Reinos y más allá del Muro” de la afamada serie de HBO, Game of Thrones.

Esta colección forma parte de la gran cantidad de contenidos, marketing, merchandising y conversación que se produce, previo, durante y después del estreno de una temporada de Game of Thrones, que estrena su última parte el domingo 14 de abril.

Conformada por seis nuevos diseños de su modelo Ultra Boost, los zapatos se pueden observar en redes sociales y en el sitio web de Adidas. Cada uno de ellos cuenta con su propia gama de colores, entre blancos, azules, naranjas, grises y rojos, el logo de Game of Thrones y una frase alusiva en el talón.

Así es como Adidas se suma a otras organizaciones y marcas que se han subido al tren de la serie, tales como Johnnie Walker, Monopoly, Bud Light y la Cruz Roja de Estados Unidos.

Inspired by the colours and details of the Seven Kingdoms and beyond The Wall.

The @adidasrunning x @GameOfThrones #ULTRABOOST collection is available March 22nd on https://t.co/JB4rBfGDDo and in adidas stores. pic.twitter.com/9QTC0QuBtv

— adidas Running (@adidasrunning) 11 de marzo de 2019