Abrams se reunirá con viceministro de Rusia para discutir sobre Venezuela

marzo 17, 2019 - 8:04 am

El representante especial de Estados Unidos (EEUU) para Venezuela, Elliott Abrams, viajará a Roma para reunirse con el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Ryabkov, donde hablaran “sobre el deterioro de la situación en Venezuela“.

La información la dio a conocer el Departamento de Estado norteamericano en un breve comunicado, en el cual detalló que el encuentro será en la capital italiana este 18 y 19 de marzo, donde participarán “otros funcionarios rusos”.

Asimismo, el mensaje, que fue compartido a través de la red social Twitter, señala que Abrams “también se reunirá con funcionarios italianos, incluido el Primer Ministro Consejero Diplomático Pietro Benassi”.

Es importante recordar que EEUU y Rusia tienen posiciones distintas sobre la situación venezolana, llegando inclusive a vetar, uno al otro, sendas resoluciones presentadas ante el Consejo de Seguridad de la ONU apenas unos días después de que el gobierno de Nicolás Maduro impidiera el ingreso de ayuda humanitaria suministrada por varios países encabezados por la nación norteamericana.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, alega que la citada ayuda es una excusa para invadir militarmente a Venezuela, posición que es respaldada por Rusia.

Por su parte, EEUU califica a Maduro como ilegítimo en su cargo al considerar “fraudulentas” las elecciones del pasado 20 de mayo, donde fue reelecto para un segundo periodo constitucional, por lo que respaldan la presidencia interina asumida por el jefe del parlamento Juan Guaidó, quien autorizó el ingreso de la ayuda para paliar la grave crisis que ha enfrentado Venezuela durante el último lustro.

