Comecios afectados en saqueos en Maracaibo siguen cerrados

marzo 17, 2019 - 2:38 pm

Algunos aún no se levantan de los saqueos en Maracaibo la pesadilla parece no terminar aún y desde los espacios completamente vacíos continúan los establecimientos de una forma desierta

Una semana ha pasado desde aquel inolvidable domingo 10 de marzo en el que las calles se llenaron de gente que arrastraban con todo a su paso. Los más afectados fueron los comercios de la ciudad de Maracaibo, y pese a las contrariedades de voceros con respecto a la cifra de locales atacados, hoy el panorama se antoja desolado, vacío e inerte.

Horarios restringidos y puertas medio abiertas por el miedo

Los que se mantienen en pie y aquellos que se lograron levantar en pocos días y se atrevieron a abrir sus puertas lo hacen a medias. Horarios restringidos de atención y apenas una puerta que se abre por unos minutos para permitir que determinado número de personas entren. No todos pueden hacerlo al mismo tiempo. Las medidas de seguridad se intensificaron, así como la soledad en los anaqueles.

Muchos ciudadanos lamentan lo sucedido, pues gran parte de ellos hoy no pueden adquirir los productos debido a que lo poco que quedó ya fue consumido y la esperanza de abastecimiento se hace cada vez más cuesta arriba.

Largas colas

Beatriz Gil, habitante al norte de Maracaibo es una de ellas, al momento de las 100 horas negras era poco lo que tenía en su casa para poder sobrevivir a los siguientes cinco días y a unos nueve días sigue comiendo lo mismo: granos.

“Vas a la panadería y son horas para poder comprar pan, todavía no he visto carnes ni tampoco pollo, solo estamos comiendo eso, granos. Ojalá que se arregle pronto la situación, muchos locales no están abiertos y por eso se concentra tanta gente para poder comprar, al menos la comida que es lo más urgente porque es la necesidad”, dijo Gil.

Pocas farmacias

Algunos farmacias también tienen sus santamarías abajo y con ello se extiende el desespero de quienes requieren de medicamentos para atender sus males, pues las peripecias para poder conseguirlos –en medio de la grave escasez de medicinas en el país- deben ser mayores. Algunos recorren la ciudad y sus afueras.

“Tuve que irme hasta San Francisco y Santa Rita buscando donde poder conseguir las medicinas de la tensión ¡Por supuesto que no las conseguí!, pero uno, el que sufre con todo esto, es el que paga los platos rotos. Ojalá esto sirva para aprender, porque esos que saquearon y destruyeron también van a andar en las mismas cuando necesiten”, dijo Rafaela Castellanos.

Mientras esta semana de recuperación comercial hace metástasis, se sabe que paulatinamente irán abriendo en los próximos días algunos comercios relacionados al área charcutera y carnicería, que atendería en gran parte la demanda proteica de la ciudad.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día