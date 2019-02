Yulimar Rojas regresa con un segundo lugar en el Meeting de Karlsruhe

febrero 2, 2019 - 7:41 pm

La venezolana Yulimar Rojas reapareció este sábado con un segundo lugar en el triple salto en el Indoor Meeting de Karlsruhe, Alemania.

La subcampeona olímpica saltó 14,45 metros, pero no fue suficiente para ganar la competencia, que se la llevó la española Ana Peleteiro (14,51), quien es su compañera en el equipo que entrena el cubano Iván Pedroso.

“Me siento muy bien y me encantó el ambiente aquí, pero estaba teniendo problemas con la superficie de la pista”, dijo Yulimar Rojas. “Trabajé para fortalecer mis tobillos y eso lo pude ver hoy”.

El tercer lugar lo ocupó la portuguesa Patricia Mamona con 14,36 metros. En el encuentro, también estarán disputando Ana Peleteiro (Esp), Olha Saladukha (Ukr), Rouguy Diallo (Fra), Jenny Elbe (Ger), Tori Franklin (Usa), Kristin Gierisch (Ger) y Patricia Mamona (Por).

Rojas, quien retoma el ritmo competitivo tras sufrir el año pasado una lesión en el tobillo pasado, se concentró desde el 2 al 19 de enero en Algarve, Portugal, para afrontar el Meeting de Karlsruhe y las venideras justas.

“He tenido tiempo para analizarme y continúo con el mismo pensamiento. Quiero superar los 15.50 y lo voy a lograr. Voy a seguir trabajando y luchando para ser una de las mejores atletas de la historia”, dijo la venezolana.

Entre sus próximas competencias destaca el Meeting de Madrid a disputarse el próximo viernes 8 de febrero, y los Juegos Panamericanos Lima 2019. “La próxima competición será mejor”, concluyó.

