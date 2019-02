Ya circulan en las redes las imágenes de los miles de asistentes al concierto "Venezuela Aid Live" en Cúcuta

febrero 22, 2019 - 10:32 am

Miles. Así está la asistencia del público para el concierto “Venezuela Aid Live” en Cúcuta. La gente comenzó a llegar desde hace cinco horas y ya aclaman a sus artistas favoritos como parte del clamor por el ingreso de la ayuda humanitaria.

“Decenas de miles de personas llegan incluso cinco horas antes de que comience Venezuela Aid Live”, dijo el magnate Richard Branson, organizador del evento en el que se presentarán más de 25 artistas internacionales.

“Que las estrellas brillen para todos”, es uno de los mensajes resaltantes entre el público.

La actividad es custodiada por oficiales de la Policía Nacional de Colombia.

Tens of thousands of people arriving even five hours before #VenezuelaAidLive starts pic.twitter.com/XgruIje0dc

— Richard Branson (@richardbranson) 22 de febrero de 2019