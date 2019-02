Vocalista del Binomio de Oro pide repuestas sobre muerte de su esposa

febrero 6, 2019 - 12:30 pm

El pasado 29 de septiembre de 2018 se conoció la noticia sobre la muerte de Laura Cristina Muñoz Giraldo, esposa de Jean Piero, vocalista del grupo vallenato Binomio de Oro, días después de dar a luz a su hijo Valentino. Según el parte médico, la joven presentó una trombosis pulmonar que se agravó durante unos días posteriores al nacimiento del niño. A pesar de que en su momento los especialistas lograron estabilizar a Muñoz del daño respiratorio, días después presentó una recaída por problemas cerebrales que le causaron la muerte.

Precisamente, cuatro meses después de su pérdida, Jean Piero publicó un video a través de sus redes sociales en el que pide que se sepa la verdad sobre la muerte de su esposa. Al parecer el vocalista día a día motiva a sus pequeños con frases amorosas tratando de hacerlos sentir mejor, tras la falta de la reina de sus corazones

Desde el fallecimiento de Laura, el vocalista del Binomio de Oro no ha parado de dedicar emotivos mensajes a su esposa a través de sus redes sociales. “Mi reina, mi ángel, mi esposa. No tengo palabras para expresarte lo difícil y duro que ha sido todo esto para mí, para mi familia, y toda la gente que te quiso hasta el último momento; quiero agradecerte por el amor inmenso que me diste, por tu sabiduría, tu sonrisa, tu luz, tu paz. Estas afirmaciones confirman que entre la pareja siempre existió amor y felicidad, hasta que llego el trágico momento de la muerte de Laura, dejando dos niños sin la representación más importante de sus vidas la de madre.

Asimismo, Jean Piero tuvo que asumir valientemente, el papel de madre y padre a la vez Aunque él asegura nunca poder llenar el vacío que dejo su esposa en el corazón de los pequeños. Pues como es natural existía un fuerte lazo entre estos y su difunta mamá.

Noticia al Día/ Vania Vásquez