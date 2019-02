Vicepresidenta Delcy Rodríguez: “En Venezuela no hay crisis humanitaria”

febrero 9, 2019 - 11:34 am

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez aseveró durante una entrevista a Actualidad RT que en Venezuela no hay crisis humanitaria. “En Venezuela no hay crisis humanitaria están poniendo los caballos por delante, ellos pretenden imponer un falso positivo que les permita, tal como dijo John Kelly en octubre de 2015, el exjefe del Comando Sur de EEUU, intervenir Venezuela. Eso no va a ocurrir, nosotros no lo vamos a permitir”, aseveró.

Aclaró que la presunta asistencia humanitaria que trató de brindar EEUU a través de Colombia “es una gran farsa“, ya que en el país solo ha sufrido heridas sociales del bloqueo impuesto por el gobierno de EEUU

Rodríguez precisó que ante esa situación el presidente Nicolás Maduro “ha atendido directamente a los sectores más vulnerables, a los sectores que se han visto más afectados por el bloqueo de alimentos, por el bloqueo de medicamentos”.

Diálogo

En cuanto al dialogo en Venezuela asegura que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, apoya cualquier mecanismo previsto en la Constitución del país que permita a la oposición sentarse en una mesa de diálogo que facilite un entendimiento.

Añadió que el país dice “‘sí’ al diálogo y ‘no’ a la guerra”, en medio de lo que calificó como “posiciones de absoluta intolerancia política e ideológica hacia Venezuela, hacia su modelo de socialismo bolivariano y el mandato es a no dialogar”.

