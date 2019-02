Vicepresidenta colombiana: “Maduro no puede romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él”

febrero 23, 2019 - 5:18 pm

La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, aseguró que el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, no puede romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él”.

La periodista Patricia Janiot informó a través de su cuenta en Twitter que Maduro rompió relaciones con Colombia, ante esto, la segunda autoridad neogranadina aseveró “nuestro gobierno no ha nombrado embajador allá ni reconocemos embajador de Maduro pues su mandato terminó el 9 de enero”.

Ramírez reforzó “es un simple dictador que ocupa por la fuerza Miraflores”.

Querida @patriciajaniot Maduro no puede romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él. Nuestro gobierno no ha nombrado embajador allá ni reconocemos embajador de Maduro pues su mandato terminó el 9 de enero. Es un simple dictador que ocupa por la fuerza Miraflores https://t.co/ze1NGfVfng

— Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) February 23, 2019