Venezuela no retomará relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire hasta que comprueben que no apoyan un ataque

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que no se retomará relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire hasta que no se compruebe que no apoyan un ataque a Venezuela desde sus territorios.

Maduro aseguró que tuvo que cerrar toda clase de comunicación con las islas ya que hasta ahora no se tiene la seguridad que desde estos territorios se planifican ataques hacia Venezuela.

“Queremos las mejores relaciones con Aruba, Bonaire y Curazao, pero con respeto“, dijo en una videoconferencia con Estado Mayor Superior de la FANB y Comandantes de las REDI.

Asimismo, expresó que sus abuelos provienen de Bonaire razón por la que lamenta tener que romper toda clase de comunicación con estos gobiernos, “sin embargo, es mejor prevenir que lamentar”, dijo el mandatario.

