Venezuela cuenta con 147 peloteros en los entrenamientos primaverales

febrero 28, 2019 - 7:21 pm

Son casi 150. Durante más de un lustro, la cifra de venezolanos en los entrenamientos primaverales de las Grandes Ligas ha rozado esa cifra. A pesar de la crisis social y económica del país suramericano, a pesar de que la mayoría de las organizaciones de las Mayores se marcharon de allí prefiriendo la República Dominicana como base única de operaciones en el Caribe, una constante producción de jugadores continúa en la tierra de Luis Aparicio y Miguel Cabrera sin que nada pareciera afectarla.

En esta ocasión suman 147, después de las últimas firmas, ambas con los Gigantes de San Francisco, que hace días incorporaron al utility Yangervis Solarte y al patrullero Gerardo Parra. Contando a los jugadores protegidos en los rosters de 40 y aquellos que cuentan con invitaciones, únicamente los 206 representantes de Quisqueya forman una embajada más importante en MLB.

Se trata de una delegación brillante. Entre Cabrera y José Altuve suman siete títulos de bateo y tres premios al Jugador Más Valioso. Salvador Pérez y Ender Inciarte vienen de recibir nuevamente el Guante de Oro. Altuve, Pérez, David Peralta y el lanzador Germán Márquez se llevaron un Bate de Plata.

Más de un centenar de bigleaguers nacidos en Venezuela vieron acción en la Gran Carpa en 2018. Es otro hito exportador que apenas rebasan los dominicanos.

Y el grupo incluye una interesante dosis de sangre joven que promete robarle atención a Cabrera, en su búsqueda de los 500 jonrones, y a Félix Hernández, quien intenta recuperar su estatus estelar de épocas anteriores con los Marineros de Seattle.

Ronald Acuña viene de conquistar el Novato del Año en la Liga Nacional y Gleyber Torres ocupó la tercera casilla en la votación de ese galardón en la Liga Americana. Y para esta oportunidad, asoma como candidato un lanzador zurdo nacido en Lima, Perú, con nacionalidad venezolana gracias a sus padres y que ya usó la bandera con las franjas amarilla, azul y roja en el último Juego de las Futuras Estrellas. Se trata de Jesús Luzardo, prospecto de los Atléticos.

El joven serpentinero con 21 años de edad es la promesa número uno de Venezuela en el escalafón de MLB Pipeline. Tiene las herramientas, dicen los scouts, para adueñarse de un lugar en la rotación de Oakland y, con el correr del tiempo, llegar a ocupar el lugar que ahora tiene Carlos Carrasco, el as entre sus compatriotas, legítimo sucesor del Rey Félix y baluarte de los Indios de Cleveland.

Dominicana todavía domina como el país que más jugadores envía a los Estados Unidos en cada primavera. Pero la lista del que escolta a los quisqueyanos es notable también.

LIGA AMERICANA (74)

División Este (22)

Baltimore (6)

En roster de 40: Renato Núñez 3B, Anthony Santander OF.

Invitados: Gregory Infante P, Carlos Pérez C, Jesús Sucre C, Alcides Escobar SS.

Boston (5)

En roster de 40: Darwinzon Hernández P, Eduardo Rodríguez P, Sandy León C.

Invitados: Oscar Hernández C, Gorkys Hernández OF.

Nueva York (4)

En roster de 40: Thairo Estrada 2B, Gleyber Torres 2B.

Invitados: Daniel Farquhar P, Francisco Díaz C.

Tampa Bay (6)

En roster de 40: José Alvarado P, Yonny Chirinos P, Wilmer Font P, Avisaíl García OF.

Invitados: Ricardo Pinto P, David Rodríguez C.

Toronto (1)

En roster de 40: Freddy Galvis SS.

Invitados: ninguno.

División Central (28)

Chicago (5)

En roster de 40: José Ruiz P, José Rondón IF, Yolmer Sánchez 3B, Luis Alexander Basabe OF.

Invitados: Alfredo González C.

Cleveland (2)

En roster de 40: Carlos Carrasco P.

Invitados: Dioner Navarro C.

Detroit (7)

En roster de 40: Franklin Pérez P, Eduardo Jiménez P, Miguel Cabrera 1B, Víctor Reyes OF.

Invitados: Eduardo Paredes P, Héctor Sánchez C, Harold Castro IF.

Kansas City (7)

En roster de 40: Arnaldo Hernández P, Salvador Pérez C.

Invitados: Andrés Machado P, Sebastián Rivero C, Humberto Arteaga SS, Samir Duéñez 1B, Jecksson Flores IF.

Minnesota (7)

En roster de 40: Gabriel Moya P, Martín Pérez P, Willians Astudillo C, Ehire Adrianza IF, Luis Arráez 2B, Ronald Torreyes IF, Marwin González, IF/OF.

Invitados: Tomás Telis C.

División Oeste (24)

Houston (3)

En roster de 40: Héctor Rondón P, Robinson Chirinos C, José Altuve 2B.

Invitados: ninguno.

Los Ángeles-Anaheim (7)

En roster de 40: Jesús Castillo P, Luis Madero P, José Suárez P, José Briceño C, Luis Rengifo IF.

Invitados: Keinner Piña C, Wilfredo Tovar IF.

Oakland (3)

En roster de 40: Yusmeiro Petit P, Franklin Barreto SS-2B.

Invitados: Jesús Luzardo P.

Seattle (5)

En roster de 40: Félix Hernández P, Ricardo Sánchez P, Omar Narváez C.

Invitados: Jorgan Cavanerio P, José Lobatón C.

Texas (6)

En roster de 40: Yohander Méndez P, Asdrúbal Cabrera 3B, Elvis Andrus SS, Rougned Odor 2B, Carlos Tocci OF.

Invitados: Jeanmar Gómez P.

LIGA NACIONAL (73)

División Este (27)

Atlanta (5)

En roster de 40: Ronald Acuña Jr. OF, Ender Inciarte OF.

Invitados: William Contreras C, Andrés Eloy Blanco IF, Rafael Ortega OF.

Filadelfia (7)

En roster de 40: José Álvarez P, Edubray Ramos P, Ranger Suárez P, Arquímides Gamboa IF, César Hernández 2B, Odúbel Herrera OF.

Invitados: Gregorio Petit IF.

Miami (6)

En roster de 40: Eliéser Hernández P, Pablo López P, José Quijada P, Martín Prado 3B, Miguel Rojas SS.

Invitados: Dixon Machado IF.

Nueva York (6)

En roster de 40: Wilson Ramos C, Luis Guillorme IF.

Invitados: Luis Avilán P, Ali Sánchez C, Andrés Giménez SS-2B, Grégor Blanco OF.

Washington (3)

En roster de 40: Aníbal Sánchez P, Adrián Sánchez IF.

Invitados: Henderson Álvarez P.

División Central (22)

Cincinnati (3)

En roster de 40: José Peraza SS, Eugenio Suárez 3B.

Invitados: Juan Graterol C.

Chicago (3)

En roster de 40: Adbert Alzolay P, Willson Contreras C.

Invitados: Francisco Arcia C.

Milwaukee (7)

En roster de 40: Jhoulys Chacín P, Junior Guerra P, Manuel Piña C, Jesús Aguilar 1B, Orlando Arcia SS, Hernán Pérez IF-OF.

Invitados: Deolis Guerra P

Pittsburgh (5)

En roster de 40: Felipe Vazquez P, Francisco Cervelli C, Elías Díaz C, José Osuna IF-OF.

Invitados: Elvis Escobar P.

San Luis (4)

En roster de 40: José Alberto Martínez 1B-OF.

Invitados: Williams Pérez P, José Godoy C, Dennis Ortega C.

División Oeste (24)

Arizona (6)

En roster de 40: Silvino Bracho P, Eduardo Escobar IF, Wilmer Flores IF, Ildemaro Vargas IF, David Peralta OF.

Invitados: Juniel Querecuto IF.

Colorado (4)

En roster de 40: Germán Márquez P, Antonio Senzatela P, Jesús Tinoco P, Yonathan Daza OF

Invitados: ninguno.

Los Ángeles (2)

En roster de 40: Keibert Ruiz C.

Invitados: Ezequiel Carrera OF.

San Diego (6)

En roster de 40: José Gregorio Castillo P, Pedro Ávila P, Anderson Espinoza P, Luis Torrens C, José Pirela IF-OF, Edward Olivares OF.

Invitados: ninguno.

San Francisco (6)

En roster de 40: Pablo Sandoval IF, Breyvic Valera IF.

Invitados: Enderson Franco P, Carlos Navas P, Yangervis Solarte IF, Gerardo Parra OF.

