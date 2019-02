Venezuela Aid Live: Miles de personas están a la espera del gran show (+Fotos)

febrero 22, 2019 - 11:30 am

Desde la mañana temprano, miles de personas se empezaron a acercar al puente Tienditas, en Cúcuta, para asistir al megaconcierto Venezuela Aid Live, en el que más de 30 artistas cantarán para pedir que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela.

Con el escenario listo, una ocupación hotelera del 100 % y los artistas preparados,la ciudad colombiana de Cúcutarecibe a más de 250.000 personas en un un evento que busca movilizar recursos para el país caribeño.

Richard Branson, empresario británico y responsable del evento, publicó un video en el que se observa a las personas en los alrededores de la tarima.

“Decenas de miles de personas llegan incluso cinco horas antes de que comience el Venezuela Aid Live”, escribió en la red social.

El el sitio permanecen funcionarios de la policía colombiana custodiando el evento.

Tens of thousands of people arriving even five hours before #VenezuelaAidLive starts pic.twitter.com/XgruIje0dc

— Richard Branson (@richardbranson) 22 de febrero de 2019