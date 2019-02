Venevisión estrena la telenovela”Enamorándome de Ramón”

febrero 26, 2019 - 9:37 am

Venevisión lanza en gran estreno “Enamorándome de Ramón” este miércoles 27 de Febrero, después del sorpresivo capítulo final de la exitosa producción dramática “Tenías Que Ser Tú”, para recrear una historia protagonizada por Esmeralda Pimentel y José Ron, acompañados de un elenco de figuras entre quienes destacan Marisol del Olmo, Marcelo Córdoba, Nuria Bages, Lisset, Fabiola Guajardo y Gonzalo Peña , entre otros reconocidos actores y actrices.

Las incidencias de “Enamorándome de Ramón”, tienen su punto de partida cuando Fabiola y Andrea quedan huérfanas, en el momento en que sus padres mueren en un accidente aéreo, y tanto ellas como Hortensia, su abuela, quedan sorprendidas al enterarse de que la beneficiaria de su herencia es ni más ni menos que Juana, la humilde mujer que trabaja como su nana. Toda la familia Medina está indignada por la noticia y presionan a Juana para que les entregue el dinero del seguro. Ella cansada por el egoísmo de todos les aclara que no permitirá que nadie administre el dinero, porque ella lo hará pensando en el bienestar de Andrea y Fabiola . Hortensia corre a Juana de la casa, sin imaginar que sus nietas la van a defender, pero consiguen que se vaya.

A Juana no le interesa el dinero, pues su mayor preocupación es su hijo Ramón, un joven noble que vivía en la provincia trabajando como mecánico, pero tuvo que mudarse a la capital luego de que se enamorara de Sofía, quien se ve forzada a romperle el corazón y exigirle que se vaya para protegerlo de su padre, un hombre muy peligroso.

Ramón llega a casa de Luisa y Dalia, dándole una gran sorpresa a Juana , quien lo pone al tanto de la muerte de sus patrones. Ramón le aconseja a su madre que para evitarse problemas con los Medina, les entregue el dinero del seguro. Dalia lleva a Ramón al taller de Antonio para que le den trabajo y para su sorpresa , se encuentra con Fabiola quien no pierde su oportunidad para hacerlo sentir mal, diciéndole que ella es la dueña y no lo piensa contratar.

A pesar de sus diferencias, entre ambos jóvenes existe una química muy especial y no pueden ocultar el gusto y a la vez el rechazo que se tienen, lo que le trae problemas a ella , y a su relación amorosa con Francisco quien se vuelve loco de celos cada vez que los ve juntos. Y es que la convivencia diaria va creando un atracción cada vez más fuerte entre Fabiola y Ramón hasta llegar el punto de no poder ocultar sus sentimientos , pero las cosas se complican cuando Sofía aparece buscando a Ramón. Esta vez no está dispuesta a renunciar a él y está decidida a recuperarlo a como dé lugar…

Nota de Prensa

Noticia al Día