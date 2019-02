Vecchio: “Maduro bloquea la ayuda humanitaria porque él no la necesita”

febrero 14, 2019 - 1:04 pm

Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en EEUU nombrado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) quien se proclamó presidente interino, Juan Guaidó, dijo que “el drama que se está viviendo en Venezuela afecta a todos los venezolanos sin importar su condición social”.

“El régimen bloquea el ingreso de la ayuda humanitaria porque ellos no la necesitan, los que pasan hambre son los ciudadanos, no ellos”, aseveró desde una Conferencia en la OEA sobre la ayuda humanitaria a Venezuela que reúne a expertos, diplomáticos y empresarios de más de 60 países, entre ellos Colombia, EEUU, Perú, España, Francia y Alemania.

Para Vecchio el objetivo de la conferencia es “poner el énfasis de la grave crisis humanitaria en la que se encuentra sumergido nuestro país”.

Asimismo, señaló la importancia que ha tenido el apoyo popular de los ciudadanos en el camino por conseguir un cambio de Gobierno. “Hoy estoy parado aquí por el esfuerzo de millones de venezolanos y por todos los que están presos y perseguidos”, afirmó.

“Les puedo decir que como venezolano no he vista algo tan dantesco como lo que se ve en las fronteras“, explicó en apoyo a las palabras ofrecidas por el dirigente de Voluntad Popular, Lester Toledo, quien resaltó la lucha “de años” que ha vivido la diáspora venezolana junto al trabajo de los diputados de la Asamblea Nacional (AN). “Esta lucha no ha sido fácil, esta lucha tiene años, con la diáspora venezolana, los diputados de la AN y la vida de jóvenes”, subrayó.

Sumarium/Noticia al Día