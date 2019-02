Univisión: Equipo periodístico encabezado por Jorge Ramos retenido

febrero 25, 2019 - 9:27 pm

Un grupo de periodistas, encabezado por Jorge Ramos, fue detenido este lunes en el Palacio de Miraflores en Caracas, mientras entrevistaban a Nicolás Maduro, informó Univision.

“Atención: Un equipo de @Univision, encabezado por @jorgeramosnews, está siendo detenido arbitrariamente en el palacio de Miraflores en Caracas. Estaban entrevistando a @NicolasMaduro pero a él no le gustaron las preguntas. Su equipo técnico también fue confiscado”, tuiteó el medio.

El periodista Daniel Coronell, directivo de Univisión, dijo en su cuenta de Twitter que entre los detenidos, además de Ramos, se encuentran María Martínez, Claudia Rendón, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urreiztieta.

La ONG Human Rights Watch solicitó la liberación de los comunicadores, al tiempo que exhortó a la comunidad a estar alerta.

Maduro retiene arbitrariamente en Miraflores a un equipo de Univision encabezado por Jorge Ramos https://t.co/xEiP3q9LHV pic.twitter.com/UvEQlFTfMo — Univision (@Univision) 26 de febrero de 2019

Attention: A @Univision team, headed by @jorgeramosnews, is being arbitrarily detained at the Miraflores Palace in Caracas. They were interviewing @NicolasMaduro but he didn’t like the questions. Their technical equipment was also confiscated. https://t.co/c45tB0E4er — Univision News (@UnivisionNews) 26 de febrero de 2019

Atención: Un grupo periodístico de @Univision, encabezado por @jorgeramosnews, está arbitrariamente retenido en el Palacio de Miraflores en Caracas porque a @NicolasMaduro no le gustaron sus preguntas. También están confiscados los equipos técnicos. — Daniel Coronell (@DCoronell) 26 de febrero de 2019

Miembros del equipo de @Univision arbitrariamente retenidos en Palacio de Miraflores por @NicolasMaduro: @jorgeramosnews, María Martínez, Claudia Rendón, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urreiztieta. — Daniel Coronell (@DCoronell) 26 de febrero de 2019

Apparently @jorgeramosnews was able to call his office & was in the middle of explaining that #Maduro had detained him when the phone was taken from him & the call ended. https://t.co/1ob2FtWuYK — Marco Rubio (@marcorubio) 26 de febrero de 2019





**URGENTE** Exijo la inmediata liberación de @jorgeramosnews y su equipo de @UniNoticias que se encuentran retenidos en el Palacio de Miraflores por órdenes de Maduro. La comunidad internacional debe estar alerta. — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) 26 de febrero de 2019

Noticia al Día / Univisión