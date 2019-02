Una familia necesita mensualmente “USD 720 para cubrir sus gastos”

febrero 19, 2019 - 8:39 am

El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, señaló este martes que desde la reconversión el bolívar “ha perdido 99,91 % de su valor”, además el país tiene 15 meses en un ciclo hiperinflacionario y los venezolanos se están refugiando en otra moneda.

En ese sentido, acotó que la hiperinflación ha provocado estos esquemas de dolarización en Venezuela. “Tener bolívares es una preocupación por el ritmo que crecen los precios, por lo que las personas empiezan a refugiarse en monedas más estables como el dólar, o si te vas a la frontera está el peso”, indicó.

Destacó que por eso se ve el crecimiento de las transacciones en divisas, “de 2012 a 2018 se multiplicaron por siete las transacciones en dólares”.

“Si seguimos en esta hiperinflación y no corregimos este problema tan grave, cada vez la gente va a aumentar las transacciones en divisas y entraríamos a una dolarización de facto y será muy difícil revertirla y eso generará problemas importantes, es decir, el tiempo está en contra del bolívar lamentablemente”, dijo.

Durante una entrevista ofrecida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, analizó que en Venezuela hay dos realidades, “por un lado 70 o 75 % vive de un sueldo en bolívares y siente la hiperinflación, porque lo que tiene pierde valor cuadro veces diario y por el otro lado está que 30 o 25 % tiene de alguna forma así sea porque tiene ahorro, le mandan dinero del exterior, en el trabajo le dan algo de divisas, la capacidad de resistencia y soporta los niveles de consumo en el país”.

Resaltó que el sueldo mínimo en Venezuela es de 18.000 bolívares y si lo divides entre 3.000 que es el Dicom, equivale a seis dólares, es decir “los venezolanos no llegan ni a un dólar diario que es el estándar de la ONU, esto es muy rudo porque la gente no se alimenta bien, no tiene capacidad de recrearse, tiene un deterioro en su calidad de vida, y depende de la ayuda del gobierno”.

En ese orden de ideas, el economista detalló que una familia de cuatro miembros en Venezuela “necesita 720 dólares para cubrir todos sus gastos sin pasar necesidad, pero sin cosas extraordinarias. Solo en alimentos son 350 dólares, mientras el salario mínimo está en USD 6, allí ves la brecha (…) y por eso la caída del consumo ha sido muy fuerte y está afectando las empresas”.

Oliveros reiteró que en cualquier plan que se diseñe lo primero que se debe hacer es “atacar con rapidez” el problema de la hiperinflación, por que por ejemplo, “un día de inflación en Venezuela son dos años en Perú, que es 4 % diario”.

