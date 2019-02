Un sismo de magnitud 5,3 sacude Irán

febrero 10, 2019 - 9:28 am

Según el Centro Sismológico del Instituto de Geofísica de la Universidad de Teherán, el terremoto sacudió Izeh, una localidad ubicada en la provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán.

El epicentro del terremoto se ubicó a 49.58 grados de longitud y 31.73 grados de latitud, reporta la Agencia de Noticias Mehr.

El evento telúrico también se sintió en Dubai, internautas muestran los efectos del temblor en sus hogares con vídeos subidos a través de la red social Twitter.

An #earthquake measuring 5.4 on the Richter scale in southern #Iran at 2:56 pm Oman time, at 100km from #Khasab. @emcsquoman @OmanMeteorology pic.twitter.com/Z67Rvhe8P3

— Oman Observer (@OmanObserver) February 10, 2019