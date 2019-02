Un pastor “revivió” a un hombre que supuestamente había muerto

febrero 26, 2019 - 10:59 pm

El pastor sudafricano y fundador de la Iglesia Internacional Alleluia Ministries (AMI, por sus siglas en inglés), Alph Lukau, es el protagonista de un video que se viral en las últimas horas. En las imágenes se ve como “revive” a una persona que supuesta estaba muerta y los memes no tardaron en llegar.

Todo ocurrió cuando un coche fúnebre frenó en la puerta de la iglesia, ubicada en Johannesburgo, Sudáfrica, y junto a él estaban parados los familiares del recién fallecido. Lukau se acercó a ellos para darles las condolencias, pero algo insólito pasó.

El pastor abrió el ataúd, puso sus manos sobre el cuerpo sin vida de Elliot y comenzó a rezar. A los pocos segundos, el hombre volvió a respirar.

Lukau es famoso, ya que tiene su propio programa evangelista en la televisión. Su iglesia tiene sede en la ciudad de Sandton, también Johannesburgo, y cuenta con varias sucursulas en todo África.

En su perfil de Instagram (@alphlukau) y según cuenta el medio Sunday Times, le gusta disfrutar de trajes Armani, tiene un avión con capacidad para 12 personas y varios autos, entre los cuales se encuentran una Range Rover, un Bentley, un Lamborghini, un Rolls Royce, un Ferrari y una bicicleta personalizada de tres ruedas.

En su sitio web, se describe a sí mismo como el fundador y “supervisor general” de AMI, un “erudito de la Biblia” y un “orador internacional de renombre”. También afirma: “A través del ministerio, las personas son salvadas, sanadas y liberadas. Llegamos a ver familias restauradas y muchos milagros tuvieron lugar”.

El video del momento de la supuesta resurrección se publicó en Twitter, pero los usuarios dudan de la autenticidad de las imágenes. En este sentido, estallaron las redes sociales con memes bajo el hasgtag “#ResurrectionChallenge” (Desafío resurrección).

Pastor: I want to resurrect a 3days old dead man. WATCH! White Man: Oboi! You Deserve Grammy/Oscars Award 😂😂#ResurrectionChallenge pic.twitter.com/6e7doAa9ZD — CityvibezHQ (@CityvibezHQ) 26 de febrero de 2019



El Clarín