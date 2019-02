Así es la historia de José e Isabel en San José de la Montaña

febrero 14, 2019 - 5:00 pm

Un sol inclemente me acompañó desde el momento que llegué a este ancianato, a mi paso avizoraba unas baldosas a cuadros blancos y rosados que decoran el piso del lugar, da la sensación de que éste permanentemente invitara a los abuelos a echar un pie. El ambiente se notó alegre pues, varias abuelas entonaban boleros y melodías antiguas de sus años de juventud. Así es el disfrute en la casa de los abuelos San José de la Montaña, situada en Maracaibo.

Pasillos anchos, donde cuelgan las imágenes de uno que otro santo, como símbolo de esperanza para los abuelos que allí se encuentran. Al entrar nos recibieron algunas religiosas, la cordialidad de sus directoras se hizo presente en todo momento durante la visita que Noticia al Día hizo a San José de la Montaña con motivo del Día del Amor y la Amistad para buscar parejas de novios o esposos de la tercera edad, así conocimos a José Villamil e Isabel Hernández los únicos esposos que viven actualmente en el lugar.

Al preguntarles sobre cómo se conocieron, el abuelo José Villasmil, al principio se mostró dudoso incluso preguntándonos de dónde veníamos, pero poco a poco, entre risas nos ganamos su confianza. Nos dijo “miren jóvenes, Isabel y yo nos conocimos hace 33 años, ella trabajaba en casa de familia y yo todos los días pasaba cerca de allí, ella tenía la costumbre de recoger todos los mangos que estaban cerca y acumularlos en una cerquita de aluminio”. El abuelo José relata que un día, mientras pasaba cerca del trabajo de Isabel, le pidió algunos mangos y ella muy amablemente se los obsequió.

A falta de una bolsa plástica aprovechó su sombrero guajirero con franjas rojizas y azuladas, lo bajó lenta y temerosamente a manera de un discreto coqueteo hacia la dama y ella colocó uno a uno los mangos, algunos verdes, otros maduros dentro del guajirero. “A veces pasaba y le silbaba, le picaba el ojo, mientras ella me entregaba mis mangos, así nos enamoramos”. El amor que se tienen estos abuelos es inmenso, pareciera que constantemente, José quisiera cantarle a Isabel al oído aquel versito del gran Felipe Pirela “quiero que vivas solo para mi y que tu vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti, bésame con frenesí”.

Los abuelos llevaban un ropaje muy desgastado y desteñido, José usaba una camisa a cuadros azules y un pantalón caqui marrón, bastante pálido; Isabel llevaba una blusa en tono rosa vieja y con algunas flores bordadas, en su cabello sobresalía una cola muy mal recogida y solo a instantes mostraba su melancólica y agotada sonrisa. De esos 33 años danzando juntos por la vida y a la buena de Dios, José Villasmil e Isabel Hernández estuvieron hospedados mucho tiempo en el Terminal de Pasajeros de Maracaibo, donde ellos aseguran que medio se arrecostaban a la pared para reposar pero nunca dormían profundamente.

En ese vaivén de gente siempre había algún pasajero que les colaboraba con dos laticas de refresco o unos pansitos salados. “Todo lo compartíamos, así fuera un solo pan, ese era pa’ los dos, mitad y mitad”, y así pasaban los abuelos sus días, uno en compañía del otro, porque no contaban para nada con sus familiares. Isabel temerosa, pues no sabía si reír o llorar y con un hilito de voz relata, “a José desde que sus padres murieron toda su familia lo abandonó y a mí, peor porque las veces que he intentado acercarme a ellos hasta sinvergüenza me llaman, es decir creen que yo voy como mendiga a pedirles algo y yo lo que quiero es su cariño”.

Ya cuando la pareja estaba más relajada miraban sigilosamente los pasillos, cuidando que no hubiesen moros en la costa para contarnos como fué que después de tantos tumbos llegaron a San José de la Montaña. Mientras una que otra mosca revoloteaba el lugar durante la conversación, ellos comentaron “Una tal Carmen que se hace llamar doctora, nos encontró allá en el terminal y nos montó en su carro llevándonos hasta el frente de este ancianato aburrido”, expresó.

El abuelo, durante la conversación al referirse a direcciones señalaba a lo lejos, tal como un fiscal de tránsito. Las miradas de ambos a lo largo del encuentro se notaron desorisontadas y muy melancólicas como si permanentemente estuvieran buscando un objeto perdido “el amor familiar”. Este par de tortolos afirmó que allí les dan todos los días su desayuno, almuerzo y cena correspondientes, pero para sus medicinas apenas cuentan con una pequeña cantidad de dinero de una pensión que cobra Isabel y que es compartida entre los dos. Allí en el ancianato les facilitan una que otra medicina, situación de la que nadie tiene culpa, esto es debido a la crisis que hoy presenta Venezuela en todos los ámbitos.

Alertas a los horarios de las comidas y una que otra conversación entre ellos mismos, así transcurren los días de José e Isabel en el ancianato San José de la Montaña, pacíficos y cariñosos, asi se mostraron durante toda la conversación. Los abuelos a lo largo del encuentro, se besaron y abrazaron muy afectuosamente mientras los acompañamos. “Aquí dentro de este ancianato nos casaron y aquí seguiremos juntos hasta que Dios quiera”, afirmó José.

La manera como José e Isabel se miran parece tararear a gritos y muy apasionadamente aquella canción del gran bolerísta de América Felipe Pirela “cuando estemos viejos no hará falta el cielo pues tus ojos lindos el sol y la luna para mi serán”. Pues si, esta bella historia de amor tuvo un inicio pero al parecer no tendrá fin.

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día / Vania Vásquez