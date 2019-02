Un 14 de febrero ocurrió el misterioso robo de La cruz de Caravaca

febrero 14, 2019 - 6:06 am

El hecho más lamentable de toda la historia de la Cruz y de Caravaca fue el acaecido en la noche-madrugada del día 14 de febrero de 1934. Fue un robo sacrílego de carácter político-religioso que dejó consternada a la ciudad durante algunos años.

Era el miércoles de ceniza cuando, por la mañana, se descubrió el sagrario abierto y vacío sin la Reliquia, habiendo dejado los ladrones la caja-estuche del siglo XIV en donde se guardaba la Cruz. A las nueve del día trece corrió la noticia y la tensión suscitada fue enorme.

Las diligencias y pesquisas judiciales y policiales no dieron resultado positivo. La ciudad perdió el pulso de su vitalidad, agravada la situación por la posterior guerra civil. Las implicaciones del tipo político y de alguna logia masónica nacional parecen claras. La Cruz es un símbolo de gran “garra” para una mentalidad esotérica por sus relaciones orientales y templarias. Era un símbolo apetecido por grupos de doctrinas esotéricas que pensaban rescatar la Reliquia de las manos de la Iglesia a la que ellos pensaban usurpadora de este gran emblema ancestral y poderoso en su significado. El valor material del estuche-relicario no era lo más apetecido.

La Nueva Reliquia

Después de la Guerra Civil, las dependencias del Castillo fueron usadas como cárcel de presos políticos hasta el año 41, quedando posteriormente todo el recinto en estado de abandono, cerrado y sin culto religioso. Se suscitó un deseo grande de conseguir una nueva reliquia. Las gestiones realizadas por el obispo de la Diócesis y varias personas más dieron como resultado que el Papa Pío XII concediese a Caravaca dos pequeñas astillas de “lignum crucis” de Santa Elena.

Se trata de la reliquia que la madre del emperador Constantino trajo de Jerusalén a Roma, en la primera mitad del siglo IV. La comunidad cristiana judía conservaba en su memoria el lugar primitivo y exacto del Calvario. En las excavaciones promovidas por la emperatriz, interesada grandemente por los santos lugares cristianos se encontró el “lignum crucis” que, traído a la capital del Imperio, se instaló en una nueva iglesia construida con el nombre de la “Santa Croce in Jerusalén”. Allí se conserva actualmente el madero traído y de él se arrancaron las dos astillas que llegaron a Caravaca en el día 30 de abril de 1942.

En los dos días siguientes se improvisaron las fiestas, interrumpidas durante siete años, con la reanudación del Baño del agua en el templete-bañadero de las afueras de la ciudad. Ya se había confeccionado un nuevo estuche-relicario en donde se depositaron las dos astillas, pero la Reliquia permaneció durante tres años en la parroquia del Salvador, ya que el Santurio permanecía en estado de deterioro. Fue el 5 de mayo del 45, cuando la Cruz se subió a su templo del castillo, custodiado ya por la Orden de frailes claretianos.

Cruz Caravaca y su robo en 1934. Misterio sin resolver.

Cruz Caravaca encierra uno de los mayores misterios de la historia: su extraña desaparición en 1934.

Se piensa que todo ocurrió la noche del 12 al 13 de febrero. La Guardia Civil apuntaba a que los ladrones habían trepado la muralla y haciendo un butrón entraron en el Castillo-Santuario llevándose el famoso relicario de la Cruz Caravaca con la reliquia.

Desde el primer momento nadie se creyó esta historia por varios motivos: la cuerda utilizada era tan fina que no aguantaría el peso de una persona, el agujero demasiado pequeño, las herramientas utilizadas no eran las adecuadas e increíblemente no robaron la arqueta de plata donde se guardaba la Cruz Caravaca.

Tomó fuerza la versión de que el robo lo habían cometido personas cercanas a la Cruz Caravaca. Las sospechas se centraron en el capellán que según parece era un estrafalario personaje sancionado por el Obispo por mantener ideas republicanas.

La situación se complicó cuando la muchedumbre apresó al capellán y estuvo a punto de lincharlo. La Guardia Civil tuvo que intervenir, pistola en mano, para evitar lo peor. El capellán se mudó a la localidad de Águilas, de donde era natural, y allí murió dos años más tarde en 1936. Lo que supiera del robo de la Cruz Caravaca, se lo llevó a la tumba.

Cruz Caravaca, asesinato a plena luz del día

Caravaca de la Cruz Cruz Caravaca y su robo en 1934. Misterio sin resolver.La repercusión mediática sobre el robo de la Cruz Caravaca fue tremenda a nivel nacional.

Se enviaron especialistas en huellas dactilares y el Ministerio de Justicia nombró un juez especial para el caso. Para alimentar más la polémica, siguieron ocurriendo situaciones extrañas: el sumario judicial se paralizó sin motivo y se prometieron veinte mil pesetas a quien entregase la reliquia o diera una pista fiable. Las veinte mil pesetas se dieron, no se sabe a quién y la Cruz Caravaca no apareció.

Otro momento de tensión: un abogado anuncia que está a punto de descubrir quien ha sido el autor del robo. Muere tiroteado por el hermano del alcalde en plena calle y a plena luz del día. El hermano del alcalde nunca confesó porqué había matado al abogado. No se conocen los interrogatorios, o mejor dicho: no se han encontrado hasta la fecha. Estas situaciones avivaron las llamas de lo paranormal.

En medio de la desilusión popular, el caso del robo de la Santa Cruz Caravaca se cerró judicialmente el 12 de mayo. Llegó y pasó la Guerra Civil y no es hasta el 27 de abril de 1939, cuando se retoma el caso. Sus conclusiones del juez franquista son increibles: la Cruz Caravaca fue robada por un grupo de personas conocidas en Caravaca entre ellas el capellán del Santuario. La cuerda, el butrón, las herramientas que se encontraron … todo habría sido un engaño. La reliquia pasó por Murcia y Madrid donde una logia masónica la destruyó, bien en España o en México.

Cruz Caravaca… ¿destruir o proteger la reliquia?

La pregunta inevitable: ¿Y todo esto por qué y para qué?… algunos piensan que se debió a una maniobra política para proteger o destruir la reliquia.

No hay que olvidar que en el año 1934 la situación de crispación en España era total. Estamos en los inicios de lo que sería la Guerra Civil y la persecución religiosa es patente: la destrucción y saqueo del patrimonio eclesial estaban a la orden del día.

La reliquia desapareció y desde Caravaca y la Diócesis de Cartagena empezaron las súplicas al Vaticano para que enviase al Santuario un trocito de Lignum Crucis, que supliera e hiciera olvidar la tragedia del robo.

En 1940 el Papa Pío XII accedió a enviar una astilla de la Cruz Santa a Carvaca. Otra teoría apunta a que fue el mismo Vaticano quién encargó el robo de la Cruz Caravaca para ponerla a salvo de los desastres de la guerra. Según se cuenta, la reliquia después de pasar por la Nunciatura Apostólica en Madrid, viajó hasta Roma y allí sigue, en el Vaticano, a buen recaudo.

Ya nadie pregunta por el paradero de la reliquia original. Parece que la herida está cerrada. A la “nueva” se la quiere y se la adora, como si fuera la que trajeron los ángeles en 1231.

Es curioso que la Vera Cruz Caravaca apareciera misteriosamente en la Edad Media y, de la misma manera misteriosa, desapareciera en los albores de la Guerra Civil.

