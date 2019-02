Trump en discurso sobre Venezuela a la FANB: “Si optan por el camino de seguir apoyando a Maduro, no van a encontrar refugio seguro”

febrero 18, 2019 - 5:54 pm

“Buscamos una transición pacífica, pero todas las opciones están abiertas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de dar inicio a su discurso sobre Venezuela en la Universidad Internacional de Florida. En el acto, el mandatario reiteró su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino e instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a ponerse del lado del pueblo.

“En Venezuela el socialismo está muriendo y renace la democracia (…) Estamos aquí para anunciar un nuevo día que viene en América Latina”, dijo.

Expuso que no hace mucho tiempo, Venezuela era la nación más rica de Suramérica, pero que años de socialismo han llevado a este país “al punto de la ruina (…) Años de gobierno socialista y tiránico llevó al borde de la quiebra a Venezuela”.

Manifestó que “el pueblo de Venezuela está parado por la libertad y por la democracia, y Estados Unidos están de pie a su lado”.

Apuntó que casi 90 por ciento de los venezolanos viven en pobreza, que en el 2018 la inflación pasó al millón por ciento. “Hay carencias de comida y de medicinas”, algo que catalogó como los resultados del socialismo.

“El socialismo ha destruido tanto este país que nis las reservas más grandes de petróleo son suficientes para mantener las luces encendidas en Venezuela”, resaltó para luego catalogar al presidnete Maduro como “un títere cubano”.

Reiteró su apoyo a Juan Guaidó y agradeció a la comunidad internacional por el respaldo que le han brindado a este líder opositor.

“Doy gracias a la comunidad en el exilio de Venezuela, que ha hecho tanto para apoyar al presidente Guaidó. Doy gracias a cada uno que ha sido testigo de los horrores del socialismo (…) Estamos orgullosos de ser el primer país del mundo en reconocer al presidente @jguaido. Hoy más de 50 países reconocen ahora al pueblo legítimo de Venezuela. El pueblo ha hablado”.

Señaló que “vamos a continuar con la lucha hasta ver a nuestra Venezuela libre y poder regresar a nuestra amada patria”.

Mensaje a la FANB

El presidente Trump envió su mensaje a la FANB al decir: “Acaben con esa pesadilla de hambre, liberen a su pueblo. Ha llegado de que los patriotas venezolanos se unan como un solo pueblo”.

Extendió sus palabras tanto a los militares como al círculo cercano al presidente Nicolás Maduro: “Les digo a cada uno de los miembros del régimen de Maduro que acaben con la pesadilla de hambre y muerte de su pueblo. Liberen a su país. Llegó el momento de que se unan. Nada podría ser mejor para el futuro de Venezuela (…) Si optan por el camino de seguir apoyando a Maduro, no van a encontrar refugio seguro, no van a encontrar salidas fáciles, no van a encontrar escapatoria. Lo van a perder todo”.

Subrayó que “buscamos una transición pacífica de poder pero todas las opciones están abiertas, queremos restaurar la democracia venezolana y creemos que las Fuerzas Armadas tienen un rol vital”.

Madre de Oscar Pérez

En el acto, asistió la madre de Oscar Pérez, quien ofreció unas palabras. La mujer pidió justicia para su hijo.

Trump honró la memoria de Pérez. “Fue un hombre increíble que no habrá muerto en vano”, dijo el presidente norteamericano.

Noticia al Día