Torino Capital: “Maduro perdió el control de los activos internacionales y el financiamiento”

febrero 19, 2019 - 10:02 pm

Un conflicto institucional que deja sin divisas y poca legitimidad a la administración del líder chavista

El reconocimiento de al menos 50 países al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, como presidente encargado, las sanciones contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la falta de financiamiento reduce el margen de acción del presidente de la República, Nicolás Maduro, a juicio del economista Francisco Rodríguez, que dirige la firma de análisis económico Torino Capital.

El experto en una entrevista concedida a Efecto Cocuyo sobre los escenarios económicos y políticos en medio de un país con dos presidentes: uno reconocido como tal por toda la región, y otro con el control sobre el territorio nacional.

A continuación la entrevista:

P: Al menos 50 países, incluyendo a Estados Unidos, reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. ¿Cómo puede interpretarse esta situación?

-El reconocimiento de Juan Guaidó tiene el efecto de darle la potestad a su Gobierno de administrar los activos de Venezuela en el exterior. Cuando a una corte norteamericana llegan dos solicitudes de entidades que plantean ser el Gobierno legítimo de un país, la corte no toma una decisión independiente. Se basa en la respuesta a una pregunta sobre “¿A quién reconoce como presidente el Poder Ejecutivo de los EEUU?”.

Lo que el Gobierno de EEUU está tratando de hacer es dar un poco de orden a todo el proceso. Por lo tanto, lo que ocurre es la emisión de órdenes ejecutivas para que los activos internacionales del país puedan ser administrados por los representantes legales.

P: Si bien el Gobierno de Guaidó tiene el reconocimiento de los países de la región, es Nicolás Maduro quien posee el control del Estado venezolano. ¿Qué ocurre, entonces, con las transacciones petroleras y las exportaciones del país?

-Las restricciones legales es que Pdvsa ya no puede cobrar las facturas de petróleo que envía a Estados Unidos porque esos fondos van a una cuenta controlada por la nueva directiva de Pdvsa (la nombrada por Guaidó).

A partir del nombramiento de la nueva junta Directiva, cualquier factura emitida por la anterior junta directiva no tiene validez. Si Pdvsa le vende petróleo a Citgo, y Citgo le quiere pagar a Venezuela, no hay una cuenta a dónde le puedan transferir porque está prohibido dar financiamiento a Nicolás Maduro. Pdvsa no puede abrir otra cuenta bancaria en Estados Unidos y la actual cuenta está bajo control de Guaidó.

Hay un problema más fundamental y es que el Gobierno de Nicolás Maduro pierde la capacidad de vender petróleo en Estados Unidos y en los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado. Sin embargo, Maduro puede seguir vendiendo petróleo a China y a Rusia, pero en su mayoría para pagar deudas con esos países.

El otro problema es que tú le puedes vender a China o a otro país, pero no puedes recibir el dinero en cuentas que funcionen con dólares, pues eso está bloqueado por las sanciones de EEUU.

Y la inmensa mayoría de las transacciones mundiales pasan por el sistema financiero estadounidense, lo cual dificulta cualquier operación de la actual Pdvsa.

P: ¿Qué ocurrirá con la nueva junta Directiva de Citgo nombrada por la AN?

-La directiva nombrada por Juan Guaidó es la directiva legal a los ojos de Estados Unidos. Esta nueva junta directiva es reconocida como la apoderada legal para tomar decisiones que incumben a la empresa.

Es muy posible que el Gobierno estadounidense dicte medidas, como las órdenes ejecutivas, para permitir el correcto funcionamiento de Citgo. Algo que también puede pasar es que en el proceso el Gobierno de EEUU ordene proteger los activos de Venezuela para evitar que el gobierno de facto de Nicolás Maduro trate de apropiarse de los activos.

P: Hay retrasos en el pago de los bonos de la República, y gran parte de las exportaciones petroleras de Venezuela están comprometidas para cancelar deudas. ¿Cómo queda el escenario de la deuda externa en medio del conflicto institucional y qué posibilidad hay de que el Gobierno de Juan Guaidó consiga financiamiento?

-Lo primero que hay que destacar es que este es un gobierno (el de Maduro) que no tiene control sobre los activos, y eso restringe el flujo de caja que pueda tener. El gobierno de facto de Maduro controla el territorio pero no tiene acceso a financiamiento.

Ante el impago de las deudas existe una orden de protección emitida por la AN y Juan Guaidó que resguarda todos los activos extranjeros del país. Ello en caso de riesgo de embargo por parte de los acreedores.

Efecto Cocuyo