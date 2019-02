Todo lo que debes saber sobre las ocho mejores películas que se disputarán el Oscar

febrero 24, 2019 - 9:00 am

Descubre cuáles son los ocho títulos que competirán por convertirse en la Mejor Película de los Premios Óscar, la ceremonia más importante del mundo cinematográfico que se realizará este domingo 24 de febrero

Escándalos como las acusaciones de abuso sexual que les atribuyeron al productor Harvey Weinstein y al actor Casey Affleck, o el boicot impulsado por Will Smith hace cuatro años, en el que criticaba la falta de actores negros en las nominaciones; han hecho que los Óscar den paso a la minoría por la puerta grande.

Todo pareció suceder en el momento perfecto, para que la academia resultara simpática con todas las problemáticas actuales: una película protagonizada por una joven indígena latinoamericana, un par de historias sobre racismo basadas en hechos reales, y una crítica al sistema político americano, constituyen el cartel de nominados a la categoría ‘Mejor Película’.

A continuación destacamos algunos aspectos de cada una:

Nace Una Estrella, debut de Lady Gaga y potencia musical

Una chica que cumple su sueño de ser cantante a la vez que consigue el amor verdadero… puede sonar bastante común, pero el asunto cambia cuando se agrega a Lady Gaga en la fórmula, el debut de la reconocida cantante como protagonista en la pantalla grande, en conjunto con sus interpretaciones musicales, fueron el principal atractivo para el público. La química lograda con Bradley Cooper logra tener inmerso al espectador en un relato fugaz, intenso y apasionado, razón por la que unos amaron el filme, y otros lo odiaron.

La aclamada canción ‘Shallow’ es la verdadera protagonista de la historia, ya que a través de esta lírica los protagonistas resumen el acontecer de sus ajetreadas vidas, y logran una conexión entre ellos que fascina a todo el que vea esta cuarta adaptación de la historia ‘Nace Una Estrella’.

Nominaciones: Ocho

Bohemian Rhapsody, la vida estrafalaria de Freddie Mercury

Retratar la vida del peculiar vocalista de la banda Queen fue una misión que se tardó casi 10 años en consolidarse, y ahora que finalmente vio la luz, lo menos que podía lograr era una nominación en la categoría más importante de los Óscar. La actuación de Rami Malek ha sido aclamada en múltiples ceremonias, y es el favorito para llevarse la estatuilla de Mejor Actor, así como el filme tiene grandes posibilidades en la categoría Mejor Película, debido a su victoria en los Globos de Oro.

Quienes no han resultado nada contentos con esta cinta son los verdaderos fanáticos de la banda, quienes argumentan errores en la línea temporal, así como una historia manejada de una manera superficial, que no indagó en los detalles privados de los personajes, sin embargo, la esencia de Mercury se percibe en la interpretación de Malek y esto es suficiente para mantener esta historia durante 120 minutos, mientras tarareas éxitos como ‘We Will Rock You’ o ‘Bohemian Rhapsody’.

Nominaciones: Cinco

Pantera Negra, Wakanda sí quedará por siempre

Este año, es la primera vez en toda la historia de la ceremonia que una película de súper héroes opta por convertirse en Mejor Película, tal parece que la fórmula de vestuario, efectos especiales y actuaciones le resultó a la compañía Marvel para recrear la historia de Pantera Negra. La combinación entre avances tecnológicos junto con las costumbres del continente africano, es el distintivo de esta típica historia en la que el personaje principal lucha por salvar su país, pero en esta oportunidad con un impecable montaje y escenografía que ofreció un viaje gratuito hacia Wakanda a todo el que se sentó a disfrutar de esta producción.

Nominaciones: Seis

La Favorita, dominio femenino y aristocracia británica

La época colonial dice presente este año gracias al director griego Yorgos Lanthimos, quien reunió en un solo filme a tres impecables mujeres que recrean una historia de tiranía y celos: Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone. Ana de Gran Bretaña fue quien inspiró esta película, que entre una lujosa vida dentro de un castillo e imponentes vestidos, recrea una atmósfera tensa que va creciendo mientras el triángulo amoroso entre las protagonistas se intensifica. La lección está clara, acá la peor enemiga de una mujer es otra mujer, incluso los hombres son representados como tontos e innecesarios en el universo de esta película.

Nominaciones: Diez

Roma, el tributo de Alfonso Cuarón a las mujeres de su vida

El director mexicano cautivó a los especialistas del séptimo arte porque logró reconstruir sus memorias de la infancia, a través de los ojos de Cleo, protagonista de la película, quien fue construida utilizando las vivencias de Liboria Rodríguez, la nana de Alfonso Cuarón durante sus primeros años de vida. Con imagen en blanco y negro acompañada de una gran cantidad de planos generales que te hacen sentir dentro de la película, Roma se convierte en un nostálgico viaje al México de los 70s. La actuación de Yalitza Aparicio como Cleo además de romper el paradigma de la protagonista esbelta, ha despertado una ola de comentarios positivos y negativos ¿resultará ganadora en la categoría Mejor Actriz? El domingo se descubrirá.

Nominaciones: Diez

BlackKklansman: El infiltrado del KKK, porque el racismo nunca pasa de moda

Cualquier película que trate sobre el racismo ya lleva una gran ventaja con la academia, quienes han destacado cintas con temas similares a lo largo de todas sus ceremonias. Basada en hechos reales, Blackkklansman cuenta la historia de Ron Stallworth, un detective de piel oscura que descubre la mejor manera de infiltrarse en el Ku Klux Klan, un grupo de conservadores radicales: tenía que pensar como ellos. A lo largo de esta sutil comedia, se observan duras críticas tanto a la sociedad americana como al presidente Donald Trump, las cuales se retratan de forma ridícula, pero a la vez pueden pasar desapercibidas, porque al fin y al cabo, ya Hollywood ha visto demasiadas historias de denuncia por parte de las personas con piel oscura (el año pasado con ¡Huye! Por ejemplo).

Nominaciones: Seis

Green Book: Una amistad sin fronteras, y el racismo continúa latente

Al leer comunidad negra y basada en hechos reales, sabes que te espera una producción al mejor estilo Óscar, y precisamente es Green Book el filme que muestra el perfil ganador para este domingo, aunque muchos esperan el triunfo de su gran contrincante: Roma. Tony Lip y Don Shirley son dos amigos que emprenden un viaje en los Estados Unidos de los años 60, época en la que las personas eran divididas dependiendo de su color de piel, entonces ellos llevan consigo una guía de lugares en donde serán bien recibidos, y así se desarrolla esta historia cuyo peso recae en las actuaciones de Viggo Mortensen y Mahershala Ali, este último ha recibido múltiples galardones como Mejor Actor de Reparto, por ende, probablemente sea quien se lleve el Óscar en esa categoría.

Nominaciones: Cinco

El vicepresidente, sátira política que ataca a la sociedad estadounidense

Las películas biográficas tampoco faltan en esta categoría cada año, y por más que ya esté presente la vida de Freddie Mercury, resulta que también están compitiendo las vivencias de Dick Cheney, hombre considerado el vicepresidente más influyente de Estados Unidos, durante el mandato de George W. Bush. La actuación protagónica de Christian Bale ha recibido la mayoría de los elogios, gran contrincante de Malek en el renglón de Mejor Actor, aun así no debe dejarse a un lado la labor del director Adam McKay (La Gran Apuesta), quien una vez más acudió al séptimo arte para dar una lección de dos horas sobre política, con interrupciones en la narrativa y voces en off que te llevan más allá de una pantalla, a un salón de clases.

Nominaciones: Ocho

¿Será que triunfa la historia de amor protagonizada por Lady Gaga? ¿O Roma hará historia como la primera película en español que se lleva el galardón más codiciado de la ceremonia?

Descúbrelo el domingo 24 de febrero a partir de las 9 pm por TNT.

