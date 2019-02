Terremoto de magnitud 7.7 sacude a Ecuador este viernes

febrero 22, 2019 - 7:15 am

Un terremoto de magnitud 7.7 ha sacudido esta mañana a Ecuador en la zona con su frontera con Perú, sin que hasta el momento se conozcan posibles daños. No obstante, por el momento no hay alerta de tsunami.

El epicentro está situado en Palora, a unos 137 kilómetros de profundidad y se ha sentido también en la capital peruana, Lima, y en varias zonas de Colombia.

“Aparentemente se ha producido en una zona despoblada”, ha tuiteado de inmediato el expresidente Correa, lo que hace pensar que no habrá un gran número de víctimas. Las primera reacciones han llegado desde las redes sociales, donde muchos usuarios están subiendo ya vídeos del sismo.

A Major 7.7 #earthquake #Terremoto #Temblor near Palora #Ecuador right now 🚨 pic.twitter.com/PSLaF8Dkjb

— Teacher From PR 🇺🇸🇵🇷 (@MaestroDEPR) 22 de febrero de 2019