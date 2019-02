Sobreviviente de la tragedia en avenida Universidad está estable

febrero 25, 2019 - 6:47 pm

María de los Ángeles Daguin, de 52 años, sobreviviente del accidente vial ocurrido en horas de la mañana del pasado domingo, en la avenida Universidad sentido Bella Vista-Las Delicias, donde una 4Runner negra causó la muerte de tres personas, quienes respondían al nombre de Ángel Alberto Acosta Garrido, de 21 años, su concubina María Ramírez, de 26 y Santiago Manuel, de tan solo seis meses de nacido, hijo único de la pareja.

Daguin resultó herida luego que el conductor de la camioneta impactara contra el suyo cuando la dama atravesaba la intercepción con su Daewoo blanco, Leganza. Tras el impacto, la fémina fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario de Maracaibo (HUM) con un collarín.

Sus familiares comentaron a Noticia al Día que la dama se encuentra estable. “Están descartándole alguna fisura en la columna, pues en un rayos X arrojó de manera confusa una posible fractura, por ello los médicos le enviaron hacer una tomografía”, comentó María Acosta, una de las hijas de Daguin, quien aseguró que trasladarán a su madre en una ambulancia hasta una de las clínicas de la ciudad. “Está muy adolorida”, dijo.

La profesional en enfermería comentó que su progenitora en medio del llanto les contó lo que vivió. “Nos dijo que vio cuando el conductor se llevó a las personas de la moto. A ella no le dio tiempo terminar de cruzar cuando la camioneta la impactó. Dijo que quedó totalmente aturdida y que en medio de la confusión vio un hombre de 32 años o menos, algo gordo, bajar del vehículo e irse”, relató la joven.

Recordó que su madre salió de casa para buscar a su otra hija, quien estaba de guardia en la Maternidad del sector Cuatricentenario para trasladarla hasta su casa, en el sector Monte Claro. “La dejó ahí y salió, minutos después ocurrió el accidente”, dijo Acosta.

La pariente rememoró los minutos de angustia que ella y su familia atravesaron tras recibir una llamada donde le daban la noticia de la aparatosa colisión. “Me asusté mucho, ella me llamó y no pude escucharle bien la voz, solo oía a alguien que decía ‘un accidente, hay muertos’. De inmediato llamé a mi hermana y me dijo que alguien ya la había llamado y le dijo el lugar. Ella pudo llegar primero porque estaba más cerca”.

Cuando su hermana logró llegar al lugar, encontró la escena. “Era un desastre. Ella pensó que mamá estaba muerta porque enseguida vio los cuerpos. Como pudo se montó con ella en la ambulancia y se fue. Cuando logré llegar me parecía una película de terror, los destrozos, los cuerpos tirados. Había partes de la motocicleta y de los carros por todos lados. Fue una escena horrible”, comentó.

En medio de su relató la joven afirmó que algunos testigos del trágico hecho se acercaron a los cuerpos ensangrentados y robaron algunas de sus pertenencias. “A mi mamá le quitaron la cartera. Es muy doloroso y lamentable que en vez de ayudar en lo que se pudiera, lo que hicieron fue robar”.

Daguin conduce un programa de gaitas en la 94.5 fm. “Mi madre es una mujer muy activa, trabaja en el Ipasme y es paramédico. Sus tres hijas estamos con ella. Dos somos enfermeras y hay una que estudia medicina. Todos esperamos en Dios que su recuperación sea pronta”, finalizó la joven.

24 horas han transcurrido desde que este triple homicidio sacudió las fibras de los maracaiberos, pues la imprudencia de un hombre al volante, enlutó a toda una familia y mantiene en vilo a otra que reza por la recuperación de su pariente.

Funcionarios ligados a la investigación buscan sin descanso el paradero del culpable.

Noticia al Día