SNTP: Sale de Miraflores todo el equipo de Univisión

febrero 25, 2019 - 10:13 pm

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) informó la salida del Palacio de Miraflores del equipo de periodistas de Univisión, encabezado por Jorge Ramos.

“Acaban de salir de Miraflores, dónde se encontraban desde las 4:30pm al volver de almorzar tras la segunda reprogramación de una entrevista pautada con Nicolás Maduro”, informó el SNTP a través de la red social Twitter.

El equipo de Univisión liderado por Jorge Ramos perdió contacto con el medio de comunicación desde las 6 de la tarde, luego de acudir para entrevistar a Nicolás Maduro.

El equipo que concurrió al Palacio de Miraflores estaba integrado por Jorge Ramos, María Martínez, Claudia Rendón, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urreiztieta.

¿Una entrevista incómoda?

El portavoz de Univision, José Zamora, dijo a Brian Stelter de CNN que la entrevista con Maduro estaba programada para las 2:30 p.m. hora local. El gobierno postergó varias veces la entrevista. Finalmente comenzó a las 7 p.m. “Muy poco después de la entrevista, a Maduro no le gustó la línea de preguntas y detuvieron la entrevista”, dijo el portavoz. “Confiscaron el equipo. Los están reteniendo allí, en el palacio presidencial. Jorge logró llamarnos, y en medio de la llamada, se llevaron su teléfono”.

La subsecretaria estadounidense del hemisferio occidental, Kimberly Breier, envió un tuit para pedir la liberación inmediata de Ramos y su equipo. El tuit decía: “@StateDept ha recibido la noticia de que el periodista @jorgeramosnews y su equipo están detenidos contra su voluntad en el Palacio de Miraflores por Nicolás Maduro. Insistimos en su liberación inmediata; el mundo esta mirando a #Venezuela”.

Luego, se supo de su liberación a través de la cuenta en Twitter del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela y por Daniel Coronell.

Happy to report @jorgeramosnews and the @Univison team have been released. Here he is on his phone in his hotel after he was released this evening. pic.twitter.com/Pl2P1B5SHs

— Univision News (@UnivisionNews) 26 de febrero de 2019