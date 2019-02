Snake, el juego más popular de Nokia

febrero 23, 2019 - 4:53 pm

Además de para hablar por WhatsApp, subir fotografías a Instagram y ver vídeos en YouTube, los smartphones actuales se utilizan habitualmente para jugar a títulos como Candy Crush, Fortnite, Pou, Temple Run, Brawl Stars o Minecraft. Y es que la posibilidad de instalar en tu teléfono aplicaciones y juegos convierte a estos gadgets en los más utilizados a diario.

Las tiendas de apps han generado todo un mercado de startups dedicadas a programar juegos y apps. Pero quienes hayan tenido teléfono móvil antes de la llegada de los smartphones, iPhones y demás dispositivos Android, recordarán que en función de qué teléfono comprabas, las aplicaciones que venían por defecto eran las únicas con las que podías contar. Y esto incluye también a los juegos.

Uno de ellos ha destacado durante años y permanece en la memoria colectiva, tanto de quienes tuvieron un teléfono Nokia como quienes han jugado a este juego más adelante. Conocido como Snake o juego de la serpiente, fue el juego elegido por Nokia para combatir el aburrimiento entre llamadas y mensajes SMS.

Pero si bien su popularidad vino gracias a Nokia, o viceversa, la vida de Snake tiene un antes y un después que todavía perdura.

Snake antes de Nokia

Una línea formada por cuadros o píxeles se mueve por la pantalla. Si no tienes buenos reflejos, esa línea chocará contra los bordes de la pantalla y perderás la partida. Y para obtener puntos, deberás recopilar los cuadros que encuentres a tu paso, lo que a su vez hace más larga esa línea. Así se podría definir lo que conocemos como Snake, un juego en el que no está claro si lo protagoniza una serpiente o un gusano.

Snake nació como Blockade en octubre de 1976, un juego arcade tipo laberinto que consistía en maniobrar una línea que no paraba de moverse. En el juego original te las veías con otros rivales. El objetivo era que tus enemigos chocasen contigo o consigo mismos mientras tú seguías en pie. Sólo podías moverte 90 grados en caa movimiento y para ello contabas con los clásicos botones direccionales.

Blockade ha dado pie a infinidad de versiones. Si bien la más popular es Snake y sus variantes, en la película Tron de 1982 hay una escena mítica en la que el protagonista juega a Light Cycle, motos de luz en español, una variante de Blockade con motocicletas futuristas.

Pues bien. En la variante Snake, el enemigo somos nosotros mismos, ya que podemos chocar contra nosotros si no vamos con cuidado. Versiones de Blockade y Snake hubo muchas. Atari creó dos versiones para Atari 2600, Dominos y Surround. Por su parte, una versión llamada Worm fue programada para computadoras Commodore y Apple II. Y en 1982 salía a la venta un juego titulado Nibbler, protagonizado por una serpiente en un escenario que recuerda al laberinto de Pac-Man (1980).

Una variante, Nibbles (1991) llegó a incluirse con MS-DOS como programa de ejemplo QBasic. Y en 1992, una versión llamada Rattler Race se incluía con el segundo Microsoft Entertainment Pack, una colección de juegos, algunos de los cuales, se integraron en las sucesivas versiones de Windows, como Buscaminas o FreeCell.

Con este currículum, no era de extrañar que Nokia apostara por Blockade / Snake / Nibbler como juego por defecto de sus teléfonos Nokia. La dinámica era simple y adictiva, era divertido y sus requisitos técnicos eran muy sencillos.

Nokia y Snake, matrimonio perfecto

Lo que conocemos como Snake y que formó parte de distintos modelos de Nokia durante los años 90 y 00, fue programado en 1997 por Taneli Armanto, ingeniero de diseño. Se trataba de un juego monocromo y que apareció por primera vez en los Nokia 6110 y Nokia 3210. Se manejaba con las teclas 2, 4, 6 y 8, que hacían de botones direccionales.

En 2009, Nokia daba la cifra de 350 millones de teléfonos y dispositivos vendidos con el juego Snake instalado. Y es que el juego tuvo tan buena acogida que contó con actualizaciones. En 1998, un año después de Snake, se incluía Snake II en los Nokia 7110 y también en los Nokia 3310. Luego vendrían Snake EX y EX2, para teléfonos de pantalla multicolor.

Incluso la fallida N-Gage de 2005 contó con su propia versión 3D llamada Snakes y en la que se podía jugar contra otros oponentes mediante Bluetooth. Esa misma versión del juego se incluiría también en los Nokia N70, N73 o N80.

Una curiosidad. El propio creador de Nokia Snake, Taneli Armanto, y el estudio de desarrollo Rumilus Design lanzaron en 2015 una versión llamada Snake Rewind para dispositivos iPhone y Android. Sin embargo, esta versión deja mucho que desear.

El legado de Snake

Snake tuvo un antes de Nokia y, cómo no, tiene un después. Para empezar, los dispositivos Nokia 3310 y Nokia 8110 lanzados en 2017 y 2018 respectivamente traen consigo su propio Snake para recordar viejos tiempos pero a todo color. Como curiosidad, esa versión de Snake, llamada Snake Xenzia, es propiedad de Gameloft, en vez de desarrollarse en las instalaciones de Nokia, como versiones anteriores.

Por otro lado, podemos encontrar decenas de versiones de Snake disponibles para jugar online, en versión Java o HTML5. Incluso Facebook Messenger tiene su versión de Snake para jugar desde iPhone, Android o en versión web desde tu computadora si buscas en Instant Games. Y Google tiene un easter egg que permite jugar a su particular versión de Snake si buscamos “snake” o similares.

¿Más versiones actuales de Snake para jugar? Sólo hay que buscar en Google Play y App Store para encontrar clones y versiones para todos los gustos, gratuitas y de pago. Eso sin contar con las versiones para videoconsola, como Pix the Cat (2014) para Android, PlayStation 4, PS Vita y Xbox One, Arcade Land (2016) para PlayStation 4 o Rainbow Snake (2017) para Nintendo 3DS, Wii U y Xbox One.

El impacto de Snake en la memoria colectiva ha sido tal que el MoMA o Museo de Arte Moderno de Nueva York se planteó incluir este juego en una de sus exposiciones. Titulada Applied Design o Diseño Aplicado, estuvo a la vista de los visitantes durante 2013 y 2014 y, entre otras cosas, mostró juegos como Pac-Man (1980), Tetris (1984), Another World (1991), Myst (1993), SimCity 2000 (1994), The Sims (2000), EVE Online (2003) o Portal (2007).

A una lista de inicial de 14 juegos se quisieron añadir más, entre ellos Snake, pero finalmente se descartó. En cualquier caso, según los responsables de la exposición, “los criterios utilizados para seleccionar estos juegos específicos enfatizan no sólo la calidad visual y la experiencia estética de cada juego, sino también muchos otros aspectos -desde la elegancia del código hasta el diseño del comportamiento del jugador- que pertenecen al diseño de interacción”. Una buena descripción de lo que fue y es Snake.

Otros juegos de Nokia

Aunque Snake es el nombre más popular de la selección de juegos que Nokia instalaba en sus teléfonos móviles, en esa selección había más títulos para entretenernos. Junto a Snake pudimos jugar a Logic o Memory, también lanzados en 1997.

Parafraseando el manual de un Nokia 8290 (lanzado en 1999), Logic consiste en “encontrar la combinación secreta de unas figuras en una columna. Las figuras posibles aparecen arriba”. Para lograr este fin contábamos con la tecla 5, para elegir la figura, y las teclas 2, 4 y 8 para mover el cursor. Una vez teníamos la combinación exacta, bastaba con pulsar en la tecla asterisco.

En cuanto a Memory, no es más que una versión virtual del clásico juego de cartas que consiste en encontrar las parejas. La dificultad está en que todas las cartas están boca abajo. Al igual que ocurría con Logic, para jugar se usaban las teclas 2, 4, 6 y 8 como flechas y la tecla 5 para girar la carta.

Otro juego de Nokia que tuvo cierto recorrido o éxito fue Bounce, lanzado por primera vez en 2001 en los Nokia 9210 y que llegó a tener secuelas hasta 2010. Después de Snake, podría ser el juego más popular de Nokia. Bounce consistía en una bola roja que debíamos mover por la pantalla en escenarios 2D repletos de escollos y obstáculos como agua o antorchas.

Y otro juego icónico de Nokia fue Space Impact, lanzado en 2000 con los Nokia 3310 y posteriormente con los modelos 3410, 5510 y 6310. Su éxito hizo que tuviera varias secuelas y versiones hasta 2010, en que se lanzó una versión en 3D para Nokia N97. Su título, Space Impact: Meteor Shield. ¿Su desarrolladora? La finlandesa Rovio, los responsables de Angry Birds.

Space Impact era un juego espacial del género shoot ‘em up en el que el jugador se movía libremente hacia los lados, arriba y abajo, disparando sin parar. La pantalla avanzada sola y en ella se sucedían los enemigos, obstáculos, vidas adicionales y armas especiales, entre otros.

A esta lista hay que añadir muchos más juegos, algunos de ellos especialmente creados para N-Gage (2005), el híbrido de teléfono móvil y consola portátil de Nokia. Si bien contó con títulos de terceros de la relevancia de FIFA Football, Call of Duty, Moto GP, Tomb Raider o SonicN, también recibió juegos propios como System Rush, Snakes, One o Ashen. Sin embargo, ninguno tuvo la relevancia y el impacto de Snake.

Hipertextual