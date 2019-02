Sin implantes ni cirugías: Mira los atributos candentes de “La chica del clima” (+Fotos)

febrero 28, 2019 - 12:48 pm

La presentadora mexicana Yanet García, conocida como “la chica del clima más linda del mundo”, compartió una fotografía en Instagram para demostrar cómo su trasero ha cambiado gracias al ejercicio.

Esa zona de su cuerpo es una de las más alabadas (y también criticadas) de toda su anatomía. En varias ocasiones Yanet ha aclarado que no se ha sometido a cirugías plásticas para agrandar sus glúteos.

Con su más reciente publicación en Instagram, la presentadora del programa Hoy reafirmó ese mensaje.

El collage de fotografías la mostró por un lado en la portada de la revista H y en el otro en sus recientes vacaciones en la playa.

La diferencia en el tamaño de los glúteos de Yanet resultó evidente y ella escribió para aclarar:

“Hace cuatro años. No implantes. No inyecciones. No cirugías. El trabajo duro da resultados”.

Aunque apenas hace una hora hizo la publicación, Yanet ya logró más de 100.000 mil “likes” en la red social.

La mayoría de los casi 1.500 comentarios celebraron la imagen de García, pero también hubo quienes siguieron cuestionando su aspecto o bien, le dijeron que preferían cómo se veía antes.

“Por favor, ¡no te rindas! Sí se puede. Todo mi cuerpo es natural, sólo me he operado mi busto. El mejor consejo que te puedo dar es que tengas paciencia y seas disciplinado. Los grandes resultados llevan su tiempo, pero te prometo que sí es posible llegar a tu meta. El trabajo duro da resultados”, escribió Yanet en una publicación en Instagram el pasado enero.

En su cuenta de Instagram, donde ya tiene 9 millones de seguidores, Yanet suele compartir fotografías en bikini o con ropa ajustada, pero también muestra a sus fans parte de sus rutinas de ejercicio.

Con información de Infobae

Noticia al Día