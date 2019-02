Sedemat tomó Clínica la Sagrada Familia para allanar la farmacia

View this post on Instagram

En este momento agentes del SEDEMAT cierran la Clínica la Sagrada Familia. Esta medida política son por nuestra contundente postura contra este Gobierno dictatorial. Estos ataques en contra de nuestra institución nos hace más fuertes y nos estimula a seguir trabajando por todos. Mi solidaridad y respaldo al personal de la Clínica. Esto nos motiva a seguir apoyando sus labores y nuestro empeño en ofrecer un servicio de calidad y referencia nacional. #Maracaibo #Zulia #venezuela