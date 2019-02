Secretario de Estado de Puerto Rico cambia su versión sobre la ayuda humanitaria: “El avión no llegó a Venezuela”

febrero 8, 2019 - 7:02 am

Luis Rivera Marín, secretario de Estado de Puerto Rico, aclaró la confusión generada luego de que el miércoles, en el programa Conclusiones que transmite CNN en Español, le dijera a Fernando del Rincón que el avión con la ayuda humanitaria había llegado a Venezuela.

“Ayer salió el embarque por vía aérea y llego donde teníamos planificado que llegara. Me veo impedido de divulgar los detalles de donde llegó o donde se encuentra por motivos de seguridad. Nos excusamos por la confusión que pude haber causado al no aclarar cual era la ruta, nuestra intensión no era confundir a quienes esperan la ayuda. No era un vuelo directo, este requiere de transbordo”, aclaró Rivera este jueves en el mismo programa donde aseguró que el avión ya estaba en suelo venezolano.

Asimimo en horas de la noche de este jueves 07 de febrero, quedo claro que el avión no ingresó a Venezuela y que realizarán un trasbordo de la carga que contiene la ayuda humanitaria, sin precisar mayores detalles de la operación.

“Ya salió esa ayuda y estamos asegurando que siga en aumento el flujo por las vías que sean disponibles y confiamos que con el transcurso de los días, el propio pueblo venezolano habrá de ser quien la escolte”, comentó Rivera.

