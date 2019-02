Se cumplen 16 años de la muerte de Lana Clarkson, bella artista asesinada por su productor musical

febrero 3, 2019 - 7:00 am

En 2003, en su mansión de Los Ángeles (California), el productor musical Phil Spector (1939-) mata a la actriz y modelo Lana Clarkson (1962-2003).

Lana Clarkson (5 de abril de 1962 – 3 de febrero de 2003) fue una actriz y modelo estadounidense.

Trabajó en más de treinta proyectos, entre películas y series de televisión, en general producciones de bajo presupuesto. En cine su debut fue 1982 en la cinta Fast Times at Ridgemont High. Pero uno de sus papeles más recordados fue en el film, hoy de culto,

Barbarian Queen (1985), donde interpretó a la heroína Amethea. Además, tuvo breves apariciones en Scarface (1983) y Amazon Women on the Moon (1987), dos realizaciones de los grandes estudios de Hollywood.

El 3 de febrero de 2003, a los cuarenta años, apareció muerta de un disparo en la boca en la mansión del productor musical Phil Spector. Aunque Spector fue acusado de asesinato y llevado a juicio, el proceso fue declarado nulo por la Justicia de Los Ángeles. Un nuevo juicio, iniciado a finales de 2008, concluyó declarando a Spector culpable de homicidio en segundo grado y condenado a diecinueve años en prisión.

Harvey Philip Spector (n. 26 de diciembre de 1939) es un músico y productor estadounidense, conocido sobre todo por su técnica de orquestación, el muro de sonido, consistente en grabar múltiples pistas de acompañamiento, superponiéndolas hasta crear un sonido compacto y algo apabullante. La técnica de Spector ha tenido una gran influencia en otros músicos que han experimentado con el estudio como instrumento musical, como The Beach Boys quienes por influencia de Spector usaban la técnica del “muro de sonido”, y The Beatles, que lo llamaron para hacerse cargo de las grabaciones de Let It Be.

Desde 2009 cumple condena por asesinato en segundo grado.

