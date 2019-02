¡El amor está en el aire! Hoy se celebra San Valentín

febrero 14, 2019 - 5:00 am

¡El amor está en el aire! Cada 14 de febrero se celebra San Valentín.

Es una festividad de origen cristiana que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración a las buenas obras realizada por san Valentín de Roma que están relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. Originado por la Iglesia católica como contrapeso de las festividades paganas que se realizaban en el Imperio romano, también es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en toda la Eurafrasia romana, la fiesta en sí es conocida como un evento cultural significativo desde lo religioso por la gracia a Valentín y desde lo laico por relacionarse con los sentimientos del amor y la amistad.

El amor es una mezcla entre paciencia, comunicación, pasión, perserverancia, compañerismo, cariño… Todo esto redunda en que cuando ves a esa persona.

Si ya has estado o estás enamorado, sabes de sobra lo que se siente aunque no lo puedas expresar un una definición que semánticamente abarque todos los matices. Y, precisamente ese es el enigma y la magia del amor, que no es mesurable ni una elección.

La mayoría de las veces él nos ha elegido a nosotros, antes siquiera de que lo sepamos. El problema viene cuando ese amor auténtico y puro nos elige, pero nos pilla mirando a otro lado o si lo sentimos por alguien que no era “nuestro prototipo”. ¿Y ahora qué?

Sé libre de amar a quien desbarate tus esquemas y haga de ti una mejor versión, porque el amor es el mayor acto de valentía.

Y recuerda que hacer sentir amados a tus seres queridos no requiere de regalos costosos, los pequeños detalles demuestran el amor que sientes por esa persona.

