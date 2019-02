¿Sabes por qué el 3 de febrero se llamó “El día que murió la música”?

febrero 3, 2019 - 6:08 am

El día que murió la música se refiere al accidente de aviación que tuvo lugar el martes 3 de febrero de 1959, día en que los compositores y músicos de rock and rollBuddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper (“J. P.” Richardson), junto con el piloto Roger Peterson, fallecieron durante la gira que estaban llevando a cabo por Estados Unidos. Su avioneta de cuatro plazas Beechcraft Bonanza se estrelló en un campo de maíz de la pequeña localidad rural de Clear Lake (condado de Cerro Gordo), en el estado de Iowa. El accidente fue conocido como “El día que la música murió” por la canción de Don McLean «American Pie» (1971).

En ese tiempo Holly y su banda, conformada por Waylon Jennings, Tommy Allsup y Carl Bunch, estaban tocando en una gira llamada “Winter Dance Party” por el centro de los Estados Unidos, Ritchie Valens y The Big Bopper, ambos artistas también se unieron a la gira.

Los grandes trayectos afectaron a los artistas, quienes padecieron gripe e incluso congelamiento. Después de tocar en Clear Lake, Iowa, y frustrado por las condiciones climáticas, Holly decidió alquilar un avión con destino a su próximo evento de la gira en Moorhead, Minnesota. The Big Bopper, quien tenía gripe, tomó el lugar de Jennings en el avión, mientras que Tommy Allsup perdió el suyo con Valens en un cara o cruz.

Poco después del despegue, tarde en la noche y en condiciones climáticas adversas, el piloto perdió el control de la aeronave, un “Beechcraft Bonanza”, y se estrelló en un campo de maíz a seis millas del aeropuerto; no hubo sobrevivientes.

Además de la canción de Don McLean, el accidente ha sido mencionado o mostrado en varias películas y canciones; se construyó un monumento conmemorativo cerca del sitio del accidente.

Charles Hardin Holley, más conocido como Buddy Holly (Lubbock, Texas, 7 de septiembre de 1936 – Clear Lake, Iowa, 3 de febrero de 1959), fue un compositor y cantante estadounidense de mediados de la década de 1950, considerado hoy en día como uno de los pioneros y creadores del rock and roll. Holly fue descrito por el crítico Bruce Eder como: «la fuerza creativa más influyente en el temprano rock and roll».

Si bien durante su corta trayectoria de cinco años solo alcanzó a publicar tres álbumes de estudio, su innovación y sobresaliente obra musical sirvieron de inspiraron y fue la influencia de muchos músicos posteriores como The Beatles, The Hollies, The Beach Boys, The Rolling Stones, Don McLean y Bob Dylan, entre otros, además de ejercer una profunda influencia en la música popular.

Ritchie Valens, seudónimo de Richard Steven Valenzuela Reyes (Pacoima, Los Ángeles, Estados Unidos, 13 de mayo de 1941-Clear Lake, Iowa, 3 de febrero de 1959) fue un músico, cantante y guitarrista estadounidense de ascendencia mexicana. Un pionero del rock and roll y un precursor del movimiento de rock, la carrera de Valens sólo duró ocho meses.1​ Durante este tiempo, sin embargo, se anotó varios éxitos, en particular «La bamba», que originalmente es una canción popular mexicana de son jarocho, la cual Valens transformó con un ritmo de rock and roll y convirtió en un éxito en 1958, haciendo de Valens un pionero del movimiento de rock and roll en español.

Jiles Perry “J. P.” Richardson Jr., más conocido como The Big Bopper (Sabine Pass, Texas, 24 de octubre de 1930 – Clear Lake, Iowa, 3 de febrero de 1959), fue un cantante estadounidense. El mayor éxito de su carrera fue “Chantilly Lace”, que llegó a ser número 1 en 1958. Falleció en un accidente aéreo junto a Buddy Holly y Ritchie Valens, en lo que se conoce como «El día que murió la música».

