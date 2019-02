Sabe usted ¿Qué es la Artritis idiopática juvenil?

febrero 18, 2019 - 12:09 pm

La artritis es una inflamación de las articulaciones que se caracteriza por hinchazón, calor, dolor y dificultad para el movimiento. La forma más frecuente de artritis crónica en la infancia es la artritis idiopática juvenil, que afecta a un niño de cada 1000. Se habla de artritis idiopática juvenil cuando ocurre en menores de 16 años, dura más de 6 semanas y se han descartado otras causas de artritis.

¿Cuál es la causa?

No se sabe a ciencia cierta la artritis idiopática juvenil. Se cree que la artritis crónica es una respuesta anómala de nuestro sistema inmunitario, que ataca a nuestro propio cuerpo dando lugar a la inflamación.

¿Cuáles son los síntomas?

Los inicios de esta afección suelen estar acompañados de dolor, hinchazón y enrojecimiento de las articulaciones. Tanto la inflamación como el dolor dificultan el movimiento. Una característica distintiva es la rigidez articular, que se produce después de periodos prolongados de reposo. Es decir esta patología afecta especialmente en las mañanas Para reducir el dolor, el niño trata de mantener la articulación inmóvil, en posición semiflexionada. Esta posición se denomina «antiálgica» (anti-dolor).

¿Hay diferentes tipos de enfermedad?

Los tipos principales de artritis idiopática juvenil son:

La artritis idiopática juvenil sistemática: los niños además tienen fiebre alta, sobre todo por la noche, asociado a lesiones en la piel y aumento de ganglios.

Oligoarticular: Es la más frecuente, afecta a menos de 5 articulaciones.

Artritis poliarticular : Se caracteriza por la afectación de 5 o más articulaciones.

Artritis psoriásica: Cuando la artritis se asocia con psoriasis.

Artritis asociada con entesitis: Artritis de las articulaciones grandes de las piernas. Se acompaña de entesitis, es decir, inflamación del punto de inserción de los tendones en los huesos y en ocasiones puede afectar a la columna.

¿Cómo se diagnostica?

Lo más importante es realizar una historia clínica y una exploración. Entre los estudios que se pueden realizar están las ecografías, radiografías y análisis de sangre. Son muy importantes las revisiones por el oftalmólogo, porque algunas formas pueden asociar inflamación ocular, hasta en un 20%.

La inflamación en la articulación se valora principalmente por la exploración clínica y algunas veces mediante estudios de imagen, como las ecografías. Las radiografías o la resonancia magnética pueden ser útiles para evaluar la salud y el crecimiento de los huesos, adaptando así el tratamiento.

¿Cómo se trata?

La artritis idiopática juvenil se trata con una combinación de medicamentos que disminuyen la inflamación de las articulaciones y con rehabilitación para mantener la función articular y evitar las deformidades.El propósito del tratamiento para todos los tipos de artritis es controlar la inflamación y aliviar el dolor, el cansancio y la rigidez, evitar el daño en los huesos y las articulaciones, minimizar las deformidades y mejorar la movilidad. El tratamiento es bastante complejo y requiere la cooperación de diferentes especialistas (pediatra reumatólogo, pediatra de atención primaria, cirujano ortopédico, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional, oftalmólogo).

Existen varios medicamentos disponibles, que se administran dependiendo del tipo de artritis del niño. Los de primera línea son los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno. Si no es suficiente, se usan otros fármacos como los corticoides o el metotrexate. Entre los tratamientos disponibles se incluyen los fármacos biológicos, que actúan contra los componentes del sistema inmunológico que están dañando las articulaciones. En cuanto al tratamiento cada ser humano es distinto, por esto se hace necesario asistir a revisiones periódicas para dar con el tratamiento adecuado para cada niño en particular.

Rehabilitación

En la actualidad, solo algunos pacientes precisan rehabilitación, incluyendo ejercicios apropiados y, en determinados casos, el uso de férulas articulares para mantener la alineación de la articulación en una posición confortable.En algunos casos es preciso operar para aliviar las contracturas o las lesiones de la articulación.

Noticia al Día / Vania Vasquez