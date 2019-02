Rodrigo Cabezas: "La salida de la crisis está en la democracia”

febrero 2, 2019 - 3:44 pm

El exministro de finanzas, Rodrigo Cabezas, pidió a todos los sectores políticos que no sigan “tocando los tambores de la guerra” e hizo un llamado para que la salida a la situación política y económica sea por una vía pacífica y enmarcada en la Constitución.

Cabezas, quien fue ministro de Hugo Chávez entre enero de 2007 y el 2008, reconoció una “devastadora crisis económica y social”, pero pidió que la resolución de la misma sea efectuada por la propia Venezuela.

“Con una crisis política de esta magnitud, lo democrático, lo constitucional es que los que están en Miraflores y los que están en la Asamblea Nacional, convoquen al pueblo y que sea el pueblo el que decida”, expresó el economista en entrevista con Unión Radio.

El profesor universitario dijo que tanto el gobierno de Maduro como la Asamblea liderada por Juan Guaidó “deben conversar” para “facilitar la salida, porque la salida no puede ser la injerencia extranjera, no puede ser la invasión, no puede ser la violencia entre nosotros. La salida está en la constitución, la salida está en el ejercicio pleno de la democracia”.

“Con la guerra no se juega”, sentenció Cabezas, quien aseguró que una participación militar en la situación nacional solo traería consecuencias negativas. Lejos de ello, promocionó la opción de un referéndum consultivo para saber si el país quiere someterse a un cambio de presidente.

