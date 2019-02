Ramírez: Jueza de EEUU me condena basada en “acusaciones falsas” de Harvest Natural

febrero 17, 2019 - 10:14 am

El exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, dijo este domingo que desde que el presidente Hugo Chávez murió, ha “sufrido” una “feroz” persecución política, a propósito de la demanda de Harvest Natural eh su contra.

“Persiguen mis ideas y lo que represento, utilizando para ello todos los elementos de poder de los que disponen; mis enemigos políticos, tanto del Gobierno de Maduro, como de la extrema derecha venezolana, desarrollan una desproporcionada campaña de acusaciones sin fundamento, una verdadera “vendetta” o linchamiento moral en mi contra”, aseveró en su artículo dominical.

“NO me cabe duda alguna, que el presidente Chávez, también será acusado formalmente de corrupción, al igual que su familia y sus afectos más cercanas, en la medida que representen un peligro para este gobierno y para el que venga. Es sólo cuestión de tiempo. NO me cabe duda tampoco que los dirigentes que hoy guardan silencio o los personajes del gobierno que alimentan y estimulan este tipo de operaciones políticas, también, si tienen suerte, serán acusados, perseguidos y encarcelados por las acusaciones internacionales de corrupción, narcotráfico y terrorismo que ya existen en su contra”, agregó.

En ese sentido, Ramírez dijo que el juez de Estados Unidos que le ordenó pagar USD 1.400 millones a Harvest Natural, lo hizo basado en “acusaciones falsas, infundadas y pretensiones desproporcionadas hechas por la empresa”.

“Este hecho fue acompañado de una campaña en las redes sociales, donde los “bots” del gobierno y la jauría proto fascista, me condenan de inmediato y le dan la razón a esta compañía extranjera en sus pretensiones”, remató.

Sumarium/Noticia al Día