Roger Waters de Pink Floyd que negó que en Venezuela haya asesinatos

El músico y fundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, publicó un video este lunes en el que niega que en Venezuela “no hay señales de supuesta dictadura, no hay encarcelamiento masivo de opositores, no hay eliminación de la prensa, nada de esos está sucediendo, a pesar que esa es la historia que se nos está vendiendo al resto del mundo”.

Además, Waters critica al multimillonario Richard Branson por promover el concierto “Venezuela Aid Live” para recaudar fondos para la ayuda humanitaria y dijo que sólo era un intento de Estados Unidos de tomar el control del país.

“¿De verdad queremos que Venezuela se convierta en otro Irak o Siria o Libia?. Yo no quiero eso y eso tampoco es lo que quiere el pueblo venezolano”, agregó Waters.

“Nada tiene que ver con las necesidades de los venezolanos, con la democracia, con la libertad ni con la ayuda humanitaria, todo esto tiene que ver con que Richard Branson (…), está trabajando para el plan de Estados Unidos, que no es otro que tomar control de Venezuela”, dijo Waters en un video que divulgó a tráves de sus redes sociales.

Pero… ¿Quién es realmente Roger Waters? Es un músico, compositor, cantante y activista británico; cofundador de Pink Floyd, convirtiéndose tras la marcha de Syd Barrett en el compositor conceptual de la banda. Waters nació en Surrey, Reino Unido el 6 de septiembre de 1943.

Además de ser el bajista, compartió el lugar de cantante principal y experimentó con sintetizadores, loops, guitarra eléctrica y acústica. Con él, Pink Floyd alcanzó éxito mundial en la década de 1970 gracias a sus álbumes conceptuales The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall.

Waters dejó la banda en 1985 debido a diferencias creativas y legales con los otros integrantes. Resuelta la disputa en 1987, pasaron casi 18 años para que volviese a tocar con la banda. Hacia 2010, el grupo habría vendido más de 250 millones de discos; 2​3​4​ solo en Estados Unidos, 74 millones de álbumes.

Waters, quién hoy cuenta con 75 años, grabó en estudio cuatro discos en solitario: The Pros and Cons of Hitch Hiking (1984), Radio K.A.O.S. (1987), Amused to Death (1992) y Is This the Life We Really Want? (2017). En 1986, contribuyó a la banda sonora de la película Cuando el viento sopla. En 1990, organizó uno de los conciertos con más asistencia de la historia, The Wall – Live in Berlin, con 300 000 espectadores.

En 1996, fue admitido en el Salón de la Fama del Rock de Estados Unidos y del Reino Unido como miembro de Pink Floyd. Desde 1999 ha hecho varias giras. Desde 1989 trabajó en la ópera Ça Ira, estrenada en 2005, pero que un año antes tuvo su prémiere en las celebraciones por el ingreso de Malta en la Unión Europea.

El 2 de julio de 2005, se reunió con sus ex compañeros de Pink Floyd para el concierto benéfico Live 8, la única aparición de Waters con la banda desde su última actuación hacía 24 años.

En 2010 dio comienzo The Wall Live, una gira mundial donde interpreta The Wall al completo. Durante la misma, el 12 de mayo de 2011, en The O2 Arena, Gilmour y Mason volvieron a compartir el escenario con Waters, Gilmour tocando «Comfortably Numb» y Gilmour y Mason junto a Waters en «Outside the Wall».

Waters se ha casado cuatro veces y es padre de una hija y dos hijos. En 2004 se comprometió con la actriz y directora Laurie Durning. Se casaron en 2012 y en septiembre de 2015 comenzaron los trámites para su divorcio.

